Πέρο Άντιτς: «Θα είναι δύσκολο για τη Φενέρμπαχτσε, το θυμάμαι από όταν έπαιζα στον Ολυμπιακό»

Ο Πέρο Άντιτς θεωρεί ότι η Φενέρμπαχτσε πρέπει να προκριθεί στο Final Four, ωστόσο κρίνει τη σεζόν πολύ δύσκολη αν θέλουν οι Τούρκοι να κάνουν το back to back στην EuroLeague, με βάση τα όσα γνωρίζει από τη θητεία του στον Ολυμπιακό.

Ο Πέρο Άντιτς μίλησε στο Basketballsphere, σχολιάζοντας τη φετινή εκδοχή της Φενέρμπαχτσε. Ομάδα της οποίας ήταν μέλος το 2017 και κατέκτησε τον τρίτο του τίτλο στην EuroLeague.

Ο Άντιτς, μάλιστα, έκανε τη σύγκριση με τον Ολυμπιακό, καθώς φυσικά ήταν μέλος του ρόστερ των Πειραιωτών στις δύο κατακτήσεις το 2012 και το 2013.

«Θα είναι πολύ δύσκολο. Θυμάμαι όταν έπαιζα στον Ολυμπιακό και κατακτήσαμε την EuroLeague, μετά σου είναι ακόμα πιο δύσκολο να το επαναλάβεις, να υπερασπιστείς τον τίτλο σου. Υπάρχει τεράστια πίεση από τους φιλάθλους» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Άντιτς.

Ωστόσο θεωρεί πως το μίνιμουμ για τη Φενέρμπαχτσε, με βάση το ρόστερ το οποίο έχει, είναι η πρόκριση στο Final Four.

«Η δομή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς υπάρχει εκεί, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους είναι μαθητής του. Πιστεύω ότι η Φενερμπαχτσέ θα φτάσει στο Final Four. Με την ποιότητα αυτής της ομάδας και με τέτοια έδρα, είναι το μίνιμουμ. Δεν μπορώ να πω τώρα ότι θα το κερδίσουν, αλλά έχουν ένα πολύ δυνατό ρόστερ».