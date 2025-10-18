Δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα από τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Αναντολού Εφές με 95-81.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR πέρασε με σχετική άνεση από την Κωνσταντινούπολη, έχοντας επικρατήσει εκτός έδρας επί της Αναντολού Εφές με 95-81, συνεχίζοντας με αυτόν τον τρόπο στο 4-1 και τις πρώτες θέσεις της βαθμολογικής κατάταξης.

Τρομερή βραδιά για τον Τσέντι Όσμαν, ο οποίος σημείωσε ρεκόρ πόντων -ξανά με τον ίδιο αντίπαλο- έχοντας φτάσει τους 29 πόντους (3/4 δίποντα, 6/10 τρίποντα, 5/6 βολές) και 5 ριμπάουντ ενώ ο Κώστας Σλούκας βοήθησε έχοντας μοιράσει 12 ασίστ.