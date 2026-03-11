Παπαδογιάννης στο Gazz Floor: «Δεν περίμενα την εικόνα κυριαρχίας του Ολυμπιακού με την Παρί» (vid)

Ο Ολυμπιακός είχε άνετο πέρασμα από το Παρίσι, με τον Νίκο Παπαδογιάννη να... μην ψέλνει και να παραδέχεται ότι δεν περίμενε από τους ερυθρόλευκους να έχουν αυτήν την εικόνα!

Με τον ιδανικότερο τρόπο γιόρτασε τα 101 χρόνια του ο Ολυμπιακός, ο οποίος διέλυσε την Παρί στην έδρα της με +17 (87-104).

Από την αρχή μέχρι και το τέλος οι ερυθρόλευκοι είχαν τα ηνία, ξεφεύγοντας αρχικά χάρη στα 13 του τρίποντα στο ημίχρονο, ενώ στην συνέχεια ο χαρακτήρας των Πειραιωτών δεν άφησε την Παρί να επιστρέψει.

Ο Νίκος Παπαδογιάννης, σχολιάζοντας το πέρασμα της ομάδας του Μπαρτζώκα από την πόλη του φωτός, στο Gazz Floor powered by Novibet είπε στο 6.17'':

«Πιστεύω ότι του αρέσει του Ολυμπιακού αυτό το μπάσκετ, δεν του είναι ξένος αυτός ο ρυθμός. Κατ' αρχήν, ο Ολυμπιακός, λένε τα νούμερα, ότι έχει την καλύτερη επίθεση στη Euroleague -αν βάλουμε μέσα τα πάντα (pace, αποτελεσματικότητα). Το εξωτερικό σουτ είναι κλειδί για τη λειτουργία του και το εξωτερικό σουτ σήμερα δούλεψε ρολόι. Είχε βέβαια μια αφελέστατη άμυνα. Δεν περίμενα αυτήν την εικόνα κυριαρχίας του Ολυμπιακού.

Πέρα από το ότι η Παρί με το ρυθμό που παίζει ξέρει να ανατρέπει διαφορές - πιο πολύ εκεί τον χάρηκα τον Ολυμπιακό - δεν βρέθηκε ποτέ να χάνει τον έλεγχο. Γενικά δεν περίμενα αυτήν την εικόνα κυριαρχίας λόγω του ότι η Παρί προερχόταν από τρία ηχηρά διπλά το ένα πίσω από το άλλο: Βαρκελώνη, Βιτόρια, ΟΑΚΑ. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη ομάδα που θα κάνει αυτά τα διπλά κι όμως η Παρί τα έκανε μαζεμένα. Κι όμως, ο Ολυμπιακός πήγε με τις ελλείψεις του κι έκανε επίδειξη δύναμης στην πόλη του φωτός. Ήταν η ομάδα του φωτός».