Η αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR έφτασε περίπου δύο ώρες πριν από το τζάμπολ του αγώνα με την Εφές στο γήπεδο όπου θα διεξαχθεί το ματς της 5ης αγωνιστικής.

Οι «πράσινοι» έφτασαν στο «Basketball Development Center» όπου θα διεξαχθεί το ματς για την 5η αγωνιστική της Euroleague κόντρα στην Αναντολού Εφές.

Ο Εργκίν Άταμαν έχει συμπεριλάβει 14 παίκτες στην αποστολή της ομάδας ενώ έμεινε εκτός ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ ο οποίος έχει κάταγμα στο δάχτυλο του μεσαίου του δάχτυλο.

Φυσικά είναι εκτός και ο Ματίας Λεσόρ ενώ στην αποστολή συμπεριλήφθηκε ο Γιάννης Κουζέλογλου.

 

     

