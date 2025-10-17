Παναθηναϊκός: Η άφιξη των «πρασίνων» στο Basketball Development Center ενόψει του αγώνα με την Εφές
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ: Ευτυχία Οικονομίδου
Οι «πράσινοι» έφτασαν στο «Basketball Development Center» όπου θα διεξαχθεί το ματς για την 5η αγωνιστική της Euroleague κόντρα στην Αναντολού Εφές.
Ο Εργκίν Άταμαν έχει συμπεριλάβει 14 παίκτες στην αποστολή της ομάδας ενώ έμεινε εκτός ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ ο οποίος έχει κάταγμα στο δάχτυλο του μεσαίου του δάχτυλο.
Φυσικά είναι εκτός και ο Ματίας Λεσόρ ενώ στην αποστολή συμπεριλήφθηκε ο Γιάννης Κουζέλογλου.
☘️🙌 Η άφιξη του Παναθηναϊκού για τον αγώνα κόντρα στην Εφές.#paobc pic.twitter.com/fmrLq46L3e— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 17, 2025
