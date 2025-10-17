Η αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR έφτασε περίπου δύο ώρες πριν από το τζάμπολ του αγώνα με την Εφές στο γήπεδο όπου θα διεξαχθεί το ματς της 5ης αγωνιστικής.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ: Ευτυχία Οικονομίδου

Οι «πράσινοι» έφτασαν στο «Basketball Development Center» όπου θα διεξαχθεί το ματς για την 5η αγωνιστική της Euroleague κόντρα στην Αναντολού Εφές.

Ο Εργκίν Άταμαν έχει συμπεριλάβει 14 παίκτες στην αποστολή της ομάδας ενώ έμεινε εκτός ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ ο οποίος έχει κάταγμα στο δάχτυλο του μεσαίου του δάχτυλο.

Φυσικά είναι εκτός και ο Ματίας Λεσόρ ενώ στην αποστολή συμπεριλήφθηκε ο Γιάννης Κουζέλογλου.