Γκραντ: Η ανάρτηση για την οποία τιμωρήθηκε με πρόστιμο

Δείτε την ανάρτηση για την οποία η Euroleague επέβαλε πρόστιμο στον Τζέριαν Γκραντ.

Η Euroleague επέβαλε πρόστιμο 5.000 ευρώ στον Τζέριαν Γκραντ για ανάρτηση που είχε κάνει για το ματς με τη Μπαρτσελόνα και τη διαιτησία.

Ο Αμερικανός είχε ανεβάσει ποστάρισμα ενός φιλάθλου που έκανε παράπονα για τη διαιτησία και ο ίδιος έγραψε στο twitter: ««Μπορούμε και θα παίξουμε καλύτερα. Αλλά και αυτοί (οι διαιτητές) μπορούν να γίνουν καλύτεροι επίσης, έλα τώρα. Μπορούμε να έχουμε λίγο σεβασμό ως επτά φορές πρωταθλητές παρακαλώ. Αρχίζει να έχει την αίσθηση ότι είναι προσωπικό».

Αυτό τιμώρησε η διοργανώτρια αρχή και το ανακοίνωσε την Παρασκευή 17 Οκτώβρη.