Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις εκπομπές του Gazzetta και τη μάχη του Παναθηναϊκού με την Αναντολού Εφές στη Euroleague.

Σήμερα Παρασκευή (17/10) οι Galacitcos έρχονται στις 14:00 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube και αναλύουν όλα τα τελευταία δεδομένα στον Παναθηναϊκό σχετικά με την περίπτωση του Ράφα Μπενίτεθ. Ο Κώστας Ψάρρας μαζί με τους Κώστα Νικολακόπουλο, Νίκο Αθανασίου και Γιώργο Τσακίρη σχολιάζουν όλο το ρεπορτάζ από τη Stoiximan Super League κι όχι μόνο.

Μαζί τους από τη Θεσσαλονική ο Σταύρος Σουντουλίδης και ο Βασίλης Βλαχόπουλος.

Στο μπάσκετ, συνεχίζεται η δράση στην 5η αγωνιστική της Euroleague, με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει την Αναντολού Εφές εκτός έδρας. Τζάμπολ στις 20:30, με απευθείας μετάδοση από το Nova Sports prime. Την ίδια ώρα η Μονακό φιλοξενεί την Μπασκόνια (Νοva Sports start) και στις 21:00 ακολουθεί το Βιλερμπάν-Βίρτους Μπολόνια (Nova Sports 6).

Στις 21:45, η Παρί υποδέχεται τη Χάποελ Τελ Αβίβ (Νova Sports 4) και η Μπασκόνια την Παρτίζαν (Nova Sports 2).

Μετά τη δράση στην Ευρωλίγκα, δείτε το πλούσιο ρεπορτάζ και τον σχολιασμό των κορυφαίων ρεπόρτερ του Gazzetta στο Gazz Floor powered by Novibet στις 22:30. Οι Ιωάννης Παπαπέτρου, Δημήτρης Κωνσταντινίδης, Αντώνης Καλκαβούρας, Νίκος Παπαδογιάννης και Ευτυχία Οικονομίδου μεταφέρουν όλα τα νέα μετά την αναμέτρηση των Πρασίνων.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας