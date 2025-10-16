Το κάρφωμα του Ντόντα Χολ είναι η πιο εντυπωσιακή φάση της 4η αγωνιστικής της Euroleague.

Η καρφωματάρα του Ντόντα Χολ είναι η πιο εντυπωσιακή φάση της 4ης αγωνιστικής της Euroleague. Ο παίκτης του Ολυμπιακού κάρφωσε με μανία στο καλάθι πάνω από τον Γιώργο Παπαγιάννη, πανηγυρίζοντας έξαλλα τη φάση.

Τον ψηλό των «ερυθρολεύκων» τροφοδότησε ο Γουόρντ και ο Χολ κάρφωσε πάνω από τον σέντερ της Εφές.

Ο Ολυμπιακός υποδέχτηκε στο ΣΕΦ την Εφές, όπου ηττήθηκε με 82-78. Για την 5η αγωνιστική ταξίδεψε στο Βελιγράδι για να αντιμετωπίσει τη Μακάμπι (16/10, 22:00), στη δεύτερη μέρα της διαβολοβδομάδας.