Ολυμπιακός: Πρώτη στο top-10 της Euroleague η καρφωματάρα του Χολ
Η καρφωματάρα του Ντόντα Χολ είναι η πιο εντυπωσιακή φάση της 4ης αγωνιστικής της Euroleague. Ο παίκτης του Ολυμπιακού κάρφωσε με μανία στο καλάθι πάνω από τον Γιώργο Παπαγιάννη, πανηγυρίζοντας έξαλλα τη φάση.
Τον ψηλό των «ερυθρολεύκων» τροφοδότησε ο Γουόρντ και ο Χολ κάρφωσε πάνω από τον σέντερ της Εφές.
Ο Ολυμπιακός υποδέχτηκε στο ΣΕΦ την Εφές, όπου ηττήθηκε με 82-78. Για την 5η αγωνιστική ταξίδεψε στο Βελιγράδι για να αντιμετωπίσει τη Μακάμπι (16/10, 22:00), στη δεύτερη μέρα της διαβολοβδομάδας.
Double Weeks never disappoint, there was no exception in Round 4 with some monster plays 🔥
Check out the Top 10 plays NOW!
🎙️: GOATmenator
'Top Plays of the Round' I @etihad pic.twitter.com/0aC8SD0WHW— EuroLeague (@EuroLeague) October 16, 2025
