Ο Ιωάννης Παπαπέτρου μίλησε για τον τελικό του Final 8 και τόνισε πως ο Παναθηναϊκός είναι μεγαλύτερο φαβορί ενόψει του ντέρμπι.

Στον Παναθηναϊκό ποντάρει ο Ιωάννης Παπαπέτρου ενόψει του τελικού του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου σχολίασε την κατάσταση των δύο ομάδων στο τελευταίο Gazz Floor by Novibet, με τον άλλοτε αρχηγό του Παναθηναϊκού να στο μομέντουμ των Πρασίνων και στην προσθήκη του Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις, η οποία έκανε πιο… λογικό το παιχνίδι της ομάδας του Άταμαν.