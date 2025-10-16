Η Αρμάνι Μιλάνο θα αντιμετωπίσει τη Ζάλγκιρις Κάουνας χωρίς να έχει στη διάθεσή της, τον Λορέντζο Μπράουν.

Στην πρώτη ημέρα δράσης της πέμπτης αγωνιστικής της Euroleague για τη δεύτερη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν, η Αρμάνι Μιλάνο ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τη Ζάλγκιρις Κάουνας, με το τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο για τις 20:00.

Όπως έκανε γνωστό μέσα από επίσημη ανακοίνωσή της η ιταλική ομάδα, ο Ετόρε Μεσίνα δεν μπορεί να υπολογίζει στη βοήθεια του Λορέντζο Μπράουν, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρηση με τη Μπάγερν Μονάχου.

Για την ακρίβεια, υπέστη έναν τραυματισμό στην αριστερή γάμπα και με αυτόν τον τρόπο, ο 35χρονος γκαρντ θα βρεθεί εκτός δράσης, έχοντας παίξει έως τώρα σε δύο παιχνίδια της Euroleague.

Η ανακοίνωση της Αρμάνι Μιλάνο για Λορέντζο Μπράουν