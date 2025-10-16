Αρμάνι Μιλάνο: Χωρίς Λορέντζο Μπράουν κόντρα στη Ζάλγκιρις Κάουνας
Στην πρώτη ημέρα δράσης της πέμπτης αγωνιστικής της Euroleague για τη δεύτερη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν, η Αρμάνι Μιλάνο ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τη Ζάλγκιρις Κάουνας, με το τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο για τις 20:00.
Όπως έκανε γνωστό μέσα από επίσημη ανακοίνωσή της η ιταλική ομάδα, ο Ετόρε Μεσίνα δεν μπορεί να υπολογίζει στη βοήθεια του Λορέντζο Μπράουν, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρηση με τη Μπάγερν Μονάχου.
Για την ακρίβεια, υπέστη έναν τραυματισμό στην αριστερή γάμπα και με αυτόν τον τρόπο, ο 35χρονος γκαρντ θα βρεθεί εκτός δράσης, έχοντας παίξει έως τώρα σε δύο παιχνίδια της Euroleague.
Η ανακοίνωση της Αρμάνι Μιλάνο για Λορέντζο Μπράουν
🇮🇹L'Olimpia comunica che nel corso della gara di Monaco Lorenzo Brown ha riportato una lesione del gemello mediale della gamba sinistra. Non sarà disponibile
🇬🇧During the Munich game, Lorenzo Brown reported a left calf injury and won’t be available for tonight game in Kaunas. pic.twitter.com/CLGQBOeSc0— Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) October 16, 2025
