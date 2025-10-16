Euroleague: Οι απουσίες της ημέρας
Δείτε ποιοι παίκτες παίκτες θα απουσιάσουν από τους σημερινούς αγώνες της Euroleague, Πέμπτη 16/10.
- Ντουμπάι BC - Μπαρτσελόνα 19:00
- Ζάλγκιρις - Αρμάνι Μιλάνο 20:00
- Φενέρμπαχτσε - Μπάγερν 20:45
- Μακάμπι - Ολυμπιακός
Το δεύτερο μισό της δεύτερης «διαβολοβδομάδας» της Euroleague αρχίζει απόψε, Πέμπτη 16/10 με την πέμπτη αγωνιστική. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει στο Βελιγράδι τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στις 22:00.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Εβάν Φουρνιέ, Τόμας Γουόκαπ, Σακίλ ΜακΚίσικ, Κίναν Έβανς και Μουσταφά Φαλ. Χωρίς προβλήματα αναμένεται να παρουσιαστεί η ομάδα του Οντέντ Κάτας.
Ντουμπάι BC - Μπαρτσελόνα 19:00
- Ντζάναν Μούσα (εκτός)
- Άλεκσα Αβράμοβιτς (εκτός)
- Νέιτ Μέισον (εκτός)
- Κόστα Κόνντιτς (αμφίβολος)
- Μαμ Τζαϊτέ (εκτός)
- Χουάν Νούνιεζ (εκτός)
- Νίκο Λαπροβίτολα (εκτός)
Ζάλγκιρις - Αρμάνι Μιλάνο 20:00
- Ντοβίντας Γκιεντράιτις (εκτός)
- Ζακ ΛεΝτέι (εκτός)
- Τζος Νίμπο (εκτός)
- Βλάτκο Τσάντσαρ (αμφίβολος)
- Λεονάρντο Τότε (αμφίβολος)
Φενέρμπαχτσε - Μπάγερν 20:45
- Μπράντον Μπόστον (εκτός)
- Αρμάντο Μπέικοτ (εκτός)
- Στέφαν Γιόβιτς (αμφίβολος)
- Ρόκας Γιογκουμπάιτις (εκτός)
- Γιοχάνς Βόιτμαν (εκτός)
- Ελίας Χάρις (εκτός)
Μακάμπι - Ολυμπιακός
- Εβάν Φουρνιέ (εκτός)
- Τόμας Γουόκαπ (εκτός)
- Κίναν Έβανς (εκτός)
- Σακίλ ΜακΚίσικ (εκτός)
- Μουσταφά Φαλ (εκτός)
