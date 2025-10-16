Δείτε ποιοι παίκτες παίκτες θα απουσιάσουν από τους σημερινούς αγώνες της Euroleague, Πέμπτη 16/10.

Το δεύτερο μισό της δεύτερης «διαβολοβδομάδας» της Euroleague αρχίζει απόψε, Πέμπτη 16/10 με την πέμπτη αγωνιστική. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει στο Βελιγράδι τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στις 22:00.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Εβάν Φουρνιέ, Τόμας Γουόκαπ, Σακίλ ΜακΚίσικ, Κίναν Έβανς και Μουσταφά Φαλ. Χωρίς προβλήματα αναμένεται να παρουσιαστεί η ομάδα του Οντέντ Κάτας.

Ντουμπάι BC - Μπαρτσελόνα 19:00

Ντζάναν Μούσα (εκτός)

Άλεκσα Αβράμοβιτς (εκτός)

Νέιτ Μέισον (εκτός)

Κόστα Κόνντιτς (αμφίβολος)

Μαμ Τζαϊτέ (εκτός)

Χουάν Νούνιεζ (εκτός)

Νίκο Λαπροβίτολα (εκτός)

Ζάλγκιρις - Αρμάνι Μιλάνο 20:00

Ντοβίντας Γκιεντράιτις (εκτός)

Ζακ ΛεΝτέι (εκτός)

Τζος Νίμπο (εκτός)

Βλάτκο Τσάντσαρ (αμφίβολος)

Λεονάρντο Τότε (αμφίβολος)

Φενέρμπαχτσε - Μπάγερν 20:45

Μπράντον Μπόστον (εκτός)

Αρμάντο Μπέικοτ (εκτός)

Στέφαν Γιόβιτς (αμφίβολος)

Ρόκας Γιογκουμπάιτις (εκτός)

Γιοχάνς Βόιτμαν (εκτός)

Ελίας Χάρις (εκτός)

Μακάμπι - Ολυμπιακός