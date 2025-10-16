Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης της αποψινής (16/10) μάχης του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Με στόχο την επιστροφή στις νίκες μετά την εντός έδρας ήττα από την Εφές το βράδυ της Τρίτης (14/10, 78-82), ο Ολυμπιακός επιστρέφει στη δράση της Euroleague, έχοντας αυτή τη φορά την εκτός έδρας μάχη με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, για την 5η αγωνιστική.

Το παιχνίδι της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα στο Βελιγράδι θα κάνει τζάμπολ στις 22:00 και θα μεταδοθεί απευθείας από το Novasports Prime.