Αυτοί είναι οι δώδεκα παίκτες με τους οποίους θα πορευτεί ο Εργκίν Άταμαν στο ματς κόντρα στη Βιλερμπάν.

Η δράση στη Euroleague συνεχίζεται με τη δεύτερη «διαβολοβδομάδα» να μην αφήνει περιθώριο για μεγάλα διαστήματα χαλάρωσης.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ετοιμάζεται για το παιχνίδι της τέταρτης αγωνιστικής όπου θα υποδεχθεί τη Βιλερμπάν στο Telekom Center Athens. Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 21:15, τηλεοπτική μετάδοση από το Nova Sports Prime και live η εξέλιξη του αγώνα από το Gazzetta.

Ο Κέντρικ Ναν υπολογίζεται κανονικά στα πλάνα του Εργκίν Άταμαν, μετά το μικρό πρόβλημα που αντιμετώπισε απο ένα χτύπημα που δέχθηκε στο ματς με την Μπασκόνια ενώ δέχθηκε και στην προπόνηση του Σαββάτου (11/10) στο ίδιο σημείο. Εκτός δωδεκάδας, φυσικά, είναι ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ που έχει υποστεί κάταγμα στο μεσαίο δάχτυλο του δεξιού του χεριού θέτοντάς τον εκτός αγωνιστικής δράσης.

Ο Βασίλης Τολιόπουλος έμεινε εκτός του ρόστερ για την ομάδα στο ματς με τους Γάλλους.

Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού: Καλαϊτζάκης, Σορτς, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Ερνανγκόμεθ, Γκριγκόνις, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν