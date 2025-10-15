Παναθηναϊκός: Η μέρα και η ώρα του παιχνιδιού με την Εφές
Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τη διπλή αγωνιστική στη EuroLeague με εκτός έδρας υποχρέωση μετά τη νίκη απέναντι στη Βιλερμπάν στο TELEKOM CENTER Athens με 91-85 έχοντας για πρωταγωνιστή τον κεφάτο Ρισόν Χόλμς.
Οι «πράσινοι» θα ταξιδέψουν στην Κωνσταντινούπολη για να αντιμετωπίσουν την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου την Αναντολού Εφές. Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 20:30, ώστε να κλείσει αυτή η απαιτητική «διαβολοβδομάδα» της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.