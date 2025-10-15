Ο Παναθηναϊκός για την 5η αγωνιστική της EuroLeague θα αντιμετωπίσει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (17/10 - 20:30) στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τη διπλή αγωνιστική στη EuroLeague με εκτός έδρας υποχρέωση μετά τη νίκη απέναντι στη Βιλερμπάν στο TELEKOM CENTER Athens με 91-85 έχοντας για πρωταγωνιστή τον κεφάτο Ρισόν Χόλμς.

Οι «πράσινοι» θα ταξιδέψουν στην Κωνσταντινούπολη για να αντιμετωπίσουν την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου την Αναντολού Εφές. Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 20:30, ώστε να κλείσει αυτή η απαιτητική «διαβολοβδομάδα» της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.