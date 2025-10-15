Ο Νέιτ Σέστινα αποτελεί πλέον παρελθόν από τη Βαλένθια και φαίνεται πως οδεύει προς την Αρμάνι Μιλάνο.

Η Βαλένθια ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Νέιτ Σέστινα, ο οποίος μετά από έναν χρόνο αποτελεί πλέον παρελθόν από τον ισπανικό σύλλογο, ύστερα από απόφαση να μπει πρόωρο τέλος στο συμβόλαιο που είχε διάρκεια μέχρι και το τέλος της σεζόν.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρουν Μέσα από το εξωτερικό, ο 28χρονος ψηλός (2,06 μ.) έχει ήδη βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, ο οποίος θα είναι στην Ιταλία και συγκεκριμένα στο Μιλάνο για λογαριασμό της Αρμάνι, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα στη θέση των φόργουορντ.

Την περασμένη σεζόν, ο ίδιος μέτρησε 21 συμμετοχές στο EuroCup όπου είχε κατά μέσο όρο από 6,8 πόντους με 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Τη σεζόν του 2023-24 βρισκόταν στη Φενέρμπαχτσε όπου είχε γεμάτη σεζόν στην Euroleague.