Σέστινα: Τέλος από τη Βαλένθια, οδεύει προς την Αρμάνι Μιλάνο
Η Βαλένθια ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Νέιτ Σέστινα, ο οποίος μετά από έναν χρόνο αποτελεί πλέον παρελθόν από τον ισπανικό σύλλογο, ύστερα από απόφαση να μπει πρόωρο τέλος στο συμβόλαιο που είχε διάρκεια μέχρι και το τέλος της σεζόν.
Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρουν Μέσα από το εξωτερικό, ο 28χρονος ψηλός (2,06 μ.) έχει ήδη βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, ο οποίος θα είναι στην Ιταλία και συγκεκριμένα στο Μιλάνο για λογαριασμό της Αρμάνι, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα στη θέση των φόργουορντ.
Good luck, @NateSestina23 🧡
Cas 👉 Nate Sestina se desvincula de Valencia Baskethttps://t.co/bjBgs3TdWo
Val 👉 Nate Sestina es desvincula de Valencia Baskethttps://t.co/aYkElk9zK9
Eng 👉 Valencia Basket part ways with Nate Sestinahttps://t.co/lg3QDQECyG pic.twitter.com/4PY4wyTa4W— Valencia Basket Club (@valenciabasket) October 15, 2025
Την περασμένη σεζόν, ο ίδιος μέτρησε 21 συμμετοχές στο EuroCup όπου είχε κατά μέσο όρο από 6,8 πόντους με 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Τη σεζόν του 2023-24 βρισκόταν στη Φενέρμπαχτσε όπου είχε γεμάτη σεζόν στην Euroleague.
Nathan Sestina, Valencia officially part ways. Olimpia Milano is coming pic.twitter.com/tNoHPMmpyN— Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) October 15, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.