Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας (15/10), με τους Galacticos του Gazzetta αλλά και την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στη Euroleague.

Σήμερα (15/10) οι Galacticos έρχονται στις 14:00 live από το στούντιο του Gazzetta και σχολιάζουν τα πάντα γύρω από τις ομάδες στη Stoiximan Super League.

Κώστας Ψάρρας, Κώστας Νικολακόπουλος, Νίκος Αθανασίου και Γιώργος Τσακίρης μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ, έχοντας την παρέα τους τον Σταύρο Σουντουλίδη και τον Βασίλη Βλαχόπουλο από τη Θεσσαλονίκη.

Όσον αφορά τα παιχνίδια, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν υποδέχεται στο κλειστό Telecom Center Athens τη Βιλερμπάν, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Euroleague, θέλοντας να κάνει το 3-1. Τζάμπολ στις 21:15 σε απευθείας μετάδοση από το Novasports Prime.

Νωρίτερα, και συγκεκριμένα στις 19:30, ο Πανιώνιος φιλοξενεί την Μπούργκ, για την 3η αγωνιστική του EuroCup, με την τηλεοπτική κάλυψη από το Novasports 4, ενώ την ίδια ώρα, η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να κάνει το 2/2 στο Basketball Champions League, παίζοντας εντός με τη Ζολνόκι (Cosmote Sport 4). Στις 20:15, ο ΠΑΟΚ κάνει πρεμιέρα στο FIBA Europe Cup, υποδεχόμενος την Τρέπτσα (ΕΡΤ 2).

Τέλος, στις 21:00 ο Προμηθέας αγωνίζεται στην έδρα της Λέγκια Βαρσοβίας, επίσης για το BCL, αναμέτρηση που θα δείτε ζωντανά από το Cosmote Sport 5.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας