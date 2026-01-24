Στο πλευρό του Άταμαν η τουρκική ομοσπονδία: «Καταδικάζουμε τα συνθήματα, να διερευνήσει το περιστατικό η Euroleague»

H τουρκική ομοσπονδία στάθηκε στο πλευρό του Εργκίν Αταμάν μετά τα υβριστικά συνθήματα από τους οπαδούς της Μακάμπι,

Ο Τούρκος προπονητής των «πρασίνων» βρέθηκε στο... μάτι του Κυκλώνα κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο ματς απέναντι στην Μακάμπι.

Τόσο πριν από το παιχνίδι, όσο κατά την είσοδό του και την έξοδό του στο παρκέ, οι Ισραηλινοί αποδοκίμασαν έντονα τον Άταμαν, ο οποίος αναφέρθηκε σχετικά και στη συνέντευξη Τύπου. Μετά το τέλος του αγώνα και ενώ η αποστολή είχε μπει στο πούλμαν, οι αποδοκιμασίες των οπαδών της Μακάμπι συνεχιζόντουσαν.

Η τουρκική ομοσπονδία μπάσκετ εξέδωσε ανακοίνωσε και καταδίκασε τα υβριστικά συνθήματα, όντας στο πλευρό του Άταμαν.

Aναλυτικά

«Ως Τουρκική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, πιστεύουμε στη ενωτική δύναμη του μπάσκετ και τονίζουμε ότι θα είμαστε πάντα οι ισχυρότεροι υποστηρικτές των αθλητών, των προπονητών και των διοικητικών στελεχών μας, οι οποίοι εκπροσωπούν με επιτυχία τη χώρα μας σε όλο τον κόσμο.

Είναι απολύτως απαράδεκτο οι αξίες μας, που εκπροσωπούν τη χώρα μας στη διεθνή σκηνή, να υπόκεινται σε επιθέσεις που αντιβαίνουν στο πνεύμα και τις ηθικές αξίες του αθλητισμού. Καταδικάζουμε απερίφραστα τα άσχημα συνθήματα που απευθύνθηκαν στον προπονητή της Εθνικής Ομάδας Ανδρών, κ. Εργκίν Αταμάν, κατά τη διάρκεια του αγώνα Μακάμπι Τελ Αβίβ - Παναθηναϊκός στην Euroleague, τα οποία είναι ασυμβίβαστα με τις παγκόσμιες αξίες του αθλητισμού.

Καλούμε τη διοίκηση της Εuroleague να διερευνήσει διεξοδικά αυτό το σοβαρό περιστατικό, προκειμένου να προστατευθεί ο ειρηνικός χαρακτήρας του αθλητισμού, και αναμένουμε την άμεση εφαρμογή των απαραίτητων πειθαρχικών διαδικασιών, ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη παρόμοιων καταστάσεων».