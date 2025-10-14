Αρλάουκας στο Gazz Floor by Novibet: «Ελπίζω Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός να τεθούν αντιμέτωποι στον τελικό του Final Four!» (vid)

Ο απολαυστικός Τζο Αρλάουκας φιλοξενήθηκε στο Gazz Floor powered by Novibet και μίλησε για την πίεση τόσο του Ολυμπιακού, όσο και του Παναθηναϊκού φέτος, ενώ σύγκρινε τον Άρβιντας Σαμπόνις με τον Νίκολα Γιόκιτς.

Ο θρυλικός Τζο Αρλάουκας ήταν special guest στο Gazz Floor powered by Novibet. Αναφέρθηκε στον Σαμπόνις, στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ενώ μίλησε για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό AKTOR ενόψει του Final Four της Αθήνας.

Αναλυτικά

Για το απαιτητικό πρόγραμμα στη EuroLeague: «Δεν πιστεύω ότι η σεζόν είναι εξοντωτική, ειδικά όταν είχα προπονητή τον Ομπράντοβιτς θα προτιμούσα να είχα παιχνίδι παρά προπόνηση. Μη μου το θυμίζετε ότι δεν παίζω πια! Είναι πρώτη φορά που πιστεύω τους προπονητές. Εκείνοι πάντα λένε ότι δεν προλάβαμε να προετοιμαστούμε και δεν είχαμε χρόνο, όμως τώρα τους πιστεύω. Είδαμε και το πως δυσκολεύτηκε ο Ολυμπιακός κόντρα στην Μπασκόνια και την Ρεάλ Μαδρίτης».

Για την πίεση των ελληνικών ομάδων: «Αυτό το Final Four θα δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερη πίεση σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και αυτές οι δύο ομάδες δεν χρειάζονται περισσότερη πίεση. Έχουν απίστευτα ρόστερ. Τώρα ο Ολυμπιακός έχει τραυματισμούς. Ελπίζω φέτος και οι δύο να μην είναι 3-4 θέση και να αντιμετωπίσουν η μία την άλλη στον τελικό! Είμαι πρώην παίκτης δεν μπορώ να προβλέψω ποιος θα νικήσει, σίγουρα αυτός που θα βάλει τους περισσότερους πόντους!»

Για τις μεταγραφές των ομάδων φέτος: «Όσον αφορά τις κινήσεις το καλοκαίρι, πολλές ομάδες έκαναν πολλές κινήσεις. Ο Παναθηναϊκός είναι πάντα στην αγορά για παίκτη. Δεν μπορείς να προβλέψεις τους πρώτους 6. Τώρα η Ζάλγκιρις είναι πρώτη αήττητη. Όσο προχωράει η σεζόν, τόσο οι μεγάλες ομάδες θα είναι μπροστά. Οι ελληνικές ομάδες, η Φενέρμπαχτσε, η Μονακό, η Μπαρτσελόνα, η Ρεάλ Μαδρίτης. Αναρωτιέμαι αν μπορεί η Ζάλγκιρις να συνεχίσει. Είναι δύσκολο να υπάρξουν εκπλήξεις».

Για το αν έχει μεγαλύτερο κίνητρο ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός φέτος: «Σαν πρώην παίκτης πάντα λέμε ότι χρησιμοποιούμε την προηγούμενη σεζόν σαν κίνητρο. Αν κάποιος πρέπει να το σκεφτεί αυτό είναι ο Ολυμπιακός που έχει πάει 4 φορές στο Final Four και δεν τα έχουν καταφέρει. Έχουν ζήσει απογοητεύσεις και πρέπει να το χρησιμοποιήσουν ως κίνητρο. Είναι διαφορετικό για τον Παναθηναϊκό, που έχουν αλλάξει την ομάδα, πήραν το τρόπαιο, υπέγραψαν τον Αταμάν».

Η σύγκριση Σαμπόνις, Γιόκιτς: «Ο Γιόκιτς είναι από άλλον πλανήτη. Δεν νομίζω ότι είναι ο καλύτερος παίκτης που έχει παίξει. Αν ο Γιόκιτς ήταν Αμερικανός, θα ήταν ο καλύτερος που έχει παίξει το άθλημα. Είναι απίστευτος. Λατρεύω τον Σαμπόνις, είναι δύσκολο να τους συγκρίνω. Ο Γιόκιτς είναι από τους καλύτερους που έχω δει και δεν ξέρω γιατί. Προτιμά τα άλογά του, δεν έχει και την καλύτερη σωματική κατάσταση, όμως κάνει τρελά νούμερα που δεν έχει φτάσει ποτέ».