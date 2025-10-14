Ολυμπιακός, Μπαρτζώκας για τους Φουρνιέ, Γουόκαπ: «Δεν φαίνεται πιθανό σενάριο να έχουμε κάποιον διαθέσιμο με Μακάμπι»
Ο Ολυμπιακός πάλεψε να κάνει το 3-1 στη EuroLeague, αλλά η Εφές, βρήκε τον ήρωα στο φινάλε στο πρόσωπο του Αϊζάια Κορντινιέ.
Με πέντε σερί πόντους στο τελευταίο 1,5 λεπτό, υπέγραψε τη νίκη των Τούρκων με 82-72 στο ΣΕΦ, για την 4η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.
Ο Γιώργος Μπαρτώκας μίλησε στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς για τη διαθεσιμότητα των παικτών που απουσίαζαν στην επόμενη αναμέτρηση απέναντι στην Μακάμπι, τονίζοντας πως οι Εβάν Φουρνιέ και Τόμας Γουόκαπ δύσκολα θα είναι διαθέσιμοι, ενώ αναμένεται να επιστρέψουν την Κυριακή με τον Πανιώνιο.
Όσα είπε ο Μπαρτζώκας
Για τις απουσίες ενόψει Μακάμπι: «Δε φαίνεται πιθανό σενάριο να έχουμε κάποιον διαθέσιμο την Πέμπτη. Οι Φουρνιέ και Γουόκαπ θα παίξουν λογικά με τον Πανιώνιο. Ο ΜακΚίσικ δεν έχει κάνει ούτε μια ομαδική προπόνηση».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.