Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για τις απουσίες του Ολυμπιακού και το πότε αναμένεται να επιστρέψουν οι Εβάν Φουρνιέ και Τόμας Γουόκαπ.

Ο Ολυμπιακός πάλεψε να κάνει το 3-1 στη EuroLeague, αλλά η Εφές, βρήκε τον ήρωα στο φινάλε στο πρόσωπο του Αϊζάια Κορντινιέ.

Με πέντε σερί πόντους στο τελευταίο 1,5 λεπτό, υπέγραψε τη νίκη των Τούρκων με 82-72 στο ΣΕΦ, για την 4η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο Γιώργος Μπαρτώκας μίλησε στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς για τη διαθεσιμότητα των παικτών που απουσίαζαν στην επόμενη αναμέτρηση απέναντι στην Μακάμπι, τονίζοντας πως οι Εβάν Φουρνιέ και Τόμας Γουόκαπ δύσκολα θα είναι διαθέσιμοι, ενώ αναμένεται να επιστρέψουν την Κυριακή με τον Πανιώνιο.

Όσα είπε ο Μπαρτζώκας

Για τις απουσίες ενόψει Μακάμπι: «Δε φαίνεται πιθανό σενάριο να έχουμε κάποιον διαθέσιμο την Πέμπτη. Οι Φουρνιέ και Γουόκαπ θα παίξουν λογικά με τον Πανιώνιο. Ο ΜακΚίσικ δεν έχει κάνει ούτε μια ομαδική προπόνηση».