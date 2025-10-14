Euroleague: Οι απουσίες της ημέρας
Η «διαβολοβδομάδα» ανοίγει την αυλαία της με το «πρώτο πιάτο» της 4ης αγωνιστικής. Ποιες θα είναι απουσίες από τα σημερινά ματς.
- ΜΑΚΑΜΠΙ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (20:00)
- ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ - ΝΤΟΥΜΠΑΪ (20:45)
- ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ - ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ (21:00)
- ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ (21:15)
- ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ - ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ (21:30)
Ιδιαίτερα «γεμάτο» είναι το απουσιολόγιο της ημέρας όσον αφορά τα πρώτα ματς για την 4η αγωνιστική της Euroleague.
Στον Ολυμπιακό θα περιμένουν ενόψει του αγώνα με την Εφές τους Εβάν Φουρνιέ, Σακίλ ΜακΚίσικ και Τόμας Γουόκαπ έως την τελευταία στιγμή ενώ νοκ άουτ παραμένει ο Κίναν Έβανς.
ΜΑΚΑΜΠΙ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (20:00)
- Λαπροβίτολα (Μπαρτσελόνα - εκτός)
- Νούνιεθ (Μπαρτσελόνα - εκτός)
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ - ΝΤΟΥΜΠΑΪ (20:45)
- Ζάγκαρς (Φενέρμπαχτσε - εκτός)
- Μπόστον Τζούνιορ (Φενέρμπαχτσε - εκτός)
- Μπέικοτ (Φενέρμπαχτσε - εκτός)
- Μπάνγκο (Φενέρμπαχτσε - εκτός)
- Γουίλμπεκιν ((Φενέρμπαχτσε - αμφίβολος)
- Αβράμοβιτς (Ντουμπάι - εκτός)
- Μούσα (Ντουμπάι - εκτός)
- Μέισον (Ντουμπάι - εκτός)
- Άντερσον (Ντουμπάι - εκτός)
- Τζαϊτέ (Ντουμπάι - εκτός)
- Άρμστρονγκ (Ντουμπάι - εκτός)
- Κόντιτς ((Ντουμπάι - εκτός)
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ - ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ (21:00)
- Ριβέρο (Ερυθρός Αστέρας - εκτός)
- Κάρτερ (Ερυθρός Αστέρας - εκτός)
- Γκρέιαμ (Ερυθρός Αστέρας - εκτός)
- Πλάβτσιτς (Ερυθρός Αστέρας - εκτός)
- Μπόλομποϊ (Ερυθρός Αστέρας - εκτός)
- Κάνααν (Ερυθρός Αστέρας - εκτός)
- Ντόμπριτς (Ερυθρός Αστέρας - εκτός)
- Γκεντράιτις (Ζάλγκιρις Κάουνας - εκτός)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ (21:15)
- Φουρνιέ (Ολυμπιακός - αμφίβολος)
- Γουόκαπ (Ολυμπιακός - αμφίβολος)
- ΜακΚίσικ (Ολυμπιακός - αμφίβολος)
- Έβανς (Ολυμπιακός - εκτός)
- Πουαριέ (Αναντολού Εφές - εκτός)
ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ - ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ (21:30)
- Γιοκουμπάιτις (Μπάγερν - εκτός)
- Γκέιμπριελ (Μπάγερν - αμφίβολος)
- Γιόβιτς (Μπάγερν - εκτός)
- Ραντάνοβ (Μπάγερν - αμφίβολος)
- Φόιγκτμαν ((Μπάγερν - εκτός)
- Χάρις (Μπάγερν - εκτός)
- Ακέλε (Αρμάνι Μιλάνο - εκτός)
