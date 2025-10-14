Ολυμπιακός - Αναντολού Εφές: Που θα δείτε την μάχη των «ερυθρόλευκων» κόντρα στην Εφές

Από τις σημερινές (14/10) αναμετρήσεις για τη 4η αγωνιστική της Euroleague ξεχωρίζει το Ολυμπιακός - Αναντολού Εφές.

Τζάμπολ σήμερα (14/10) για τη 4η αγωνιστική της Euroleague με το παιχνίδι του Ολυμπιακού κόντρα στην Αναντολού Εφές να είναι εκείνο που ξεχωρίζει.

Οι «ερυθρόλεύκοι» μετά τη νίκη τους στο πρώτο ντέρμπι αιωνίων τη Κυριακή (12/10) με 90-86 υποδέχονται με ανεβασμένη ψυχολογία αλλά και με αρκετές ελλείψεις τη τουρκική ομάδα, η οποία προέρχεται και εκείνη από τη νίκη επί της Μερκεζεφεντί με 90-72.

Ο αγώνας ξεκινάει στις 21:15 και θα μεταδοθεί ζωντανά από Nova Sports 4. Διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι οι Όλεγκς Λάτισεβς (Λετονία), Γιακούμπ Ζαμοΐσκι (Πολωνία) και Μαξίμ Μπουμπέρ (Γαλλία).