Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Εφές στο ΣΕΦ, στο πρώτο παιχνίδι της διαβολοβδομάδας, και αυτοί είναι οι τρεις διαιτητές που όρισε η Euroleague (14/10, 21:15).

Ο Ολυμπιακός μπαίνει στη διπλή εβδομάδα με το παιχνίδι κόντρα στην Εφές εντός έδρας, και αυτοί είναι οι τρεις που έχουν επιλεγεί για να διευθύνουν το παιχνίδι, ο Όλεγκς Λάτισεβς (Λετονία), ο Γιακούμπ Ζαμοΐσκι (Πολωνία) και ο Μαξίμ Μπουμπέρ (Γαλλία).

Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από δύο συνεχόμενες νίκες, μία στην Euroleague απέναντι στη Ντουμπάι (86-67) και μία στο πρωτάθλημα, στο ντέρμπι «αιωνίων» με τον Παναθηναϊκό (90-86), όλα εντός έδρας.

Η Εφές την προηγούμενη αγωνιστική ηττήθηκε από την Παρτιζάν στο Βελιγράδι (93-87).