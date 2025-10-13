Ολυμπιακός - Εφές: Αυτοί είναι οι τρεις διαιτητές του ματς
Ο Ολυμπιακός μπαίνει στη διπλή εβδομάδα με το παιχνίδι κόντρα στην Εφές εντός έδρας, και αυτοί είναι οι τρεις που έχουν επιλεγεί για να διευθύνουν το παιχνίδι, ο Όλεγκς Λάτισεβς (Λετονία), ο Γιακούμπ Ζαμοΐσκι (Πολωνία) και ο Μαξίμ Μπουμπέρ (Γαλλία).
Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από δύο συνεχόμενες νίκες, μία στην Euroleague απέναντι στη Ντουμπάι (86-67) και μία στο πρωτάθλημα, στο ντέρμπι «αιωνίων» με τον Παναθηναϊκό (90-86), όλα εντός έδρας.
Η Εφές την προηγούμενη αγωνιστική ηττήθηκε από την Παρτιζάν στο Βελιγράδι (93-87).
