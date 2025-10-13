Ιδιοκτήτης Χάποελ Τελ Αβίβ για Μίτσιτς: «Η Ρεάλ του πρόσφερε περισσότερα, αλλά διάλεξε εμας»

O ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφερ Γιανάι τόνισε πως πήρε τον Μίτσιτς στην ομάδα παρόλο που η Ρεάλ του έδινε παραπάνω.

Ο ιδιοκτήτης της Χάποελ ισχυρίζεται ότι ο Μίτσιτς επέλεξε τους Ισραηλινούς παρόλο που η Ρεάλ του είχε καταθέσει καλύτερη προσφορά. «Υπάρχουν πολλά χρήματα στον κόσμο, αλλά το πάθος και το όραμα είναι σε έλλειψη. Αν τα έχεις, θέλεις να είσαι μέρος της ιστορίας. Πάρε για παράδειγμα τον Μίτσιτς», σχολίασε ο Γιανάι στο podcast του EuroInsiders.

«Η Ρεάλ του πρόσφερε περισσότερα χρήματα από εμάς, αλλά εκείνος μας επέλεξε. Αν είχε πάει στη Ρεάλ , θα είχε κερδίσει την Euroleague. Αλλά επέλεξε να έρθει μαζί μας και να αποτελέσει μέρος του οράματος να οδηγήσει μια ομάδα του Eurocup στο επίπεδο της Ευρωλίγκας. Ίσως πετύχει ακόμη περισσότερα... Τώρα είναι η σειρά του, ανέφερε.

«Στην αρχή, δεν μπορέσαμε να καταλήξουμε σε συμφωνία λόγω του ποσού των χρημάτων που ζητούσε. Στη συνέχεια, οι εκπρόσωποί του μας ζήτησαν να υποβάλουμε μια νέα προσφορά. Είπα στον Μίτσιτς: "Ζητούσες πολλά χρήματα, αλλά είχα την αίσθηση ότι θα έπαιζες για τη Χάποελ". Αφού υπογράφηκε η συμφωνία, με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: "Θυμάσαι όταν μου είπες για το όραμά σου; Ονειρεύτηκα ότι έπαιζα για τη Χάποελ εκείνο το βράδυ". Απάντησα, μισο-αστειευόμενος, "Μακάρι να μου το είχες πει νωρίτερα, ώστε να πληρώσουμε λιγότερα"».