Ο ΝτεΣόν Τόμας, ο οποίος αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό τη διετία 2018–20, κατακτώντας ισάριθμα πρωταθλήματα και ένα Κύπελλο Ελλάδας, ανακοίνωσε την απόσυρσή του από τα παρκέ με ένα συγκινητικό μήνυμα στο Instagram.

Ο βετεράνος Αμερικανός φόργουορντ φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού τη διετία 2018–20, με τους «πράσινους» να αποτελούν τη μοναδική ομάδα στην καριέρα του όπου αγωνίστηκε για περισσότερες από μία σεζόν!

Με το «τριφύλλι» κατέκτησε δύο πρωταθλήματα και ένα Κύπελλο Ελλάδας (2019), ενώ σε ό,τι αφορά τη EuroLeague, είχε μέσο όρο 9.2 πόντους και 3 ριμπάουντ σε 229 συμμετοχές με τις Ναντέρ, Μπαρτσελόνα, Αναντολού Εφές, Μακάμπι, Παναθηναϊκό, Μπάγερν, Αρμάνι Μιλάνο και Βιλερμπάν.

«Το μπάσκετ μου φέρθηκε καλά»

Με μήνυμά του στο Instagram ανέφερε: «Το μπάσκετ ήταν κάτι πολύ περισσότερο από ένα παιχνίδι για μένα, ήταν ο τρόπος ζωής μου και ο δρόμος που ακολούθησα. Δεν έπαιξα μόνο για τον εαυτό μου. Έπαιξα για την οικογένειά μου, για τον τόπο απ’ όπου προέρχομαι και για το μέλλον που ήθελα να χτίσω. Μεγαλώνοντας, τα πράγματα δεν ήταν πάντα εύκολα, αλλά μέσα από τις δυσκολίες έμαθα να δουλεύω σκληρά, να έχω πειθαρχία και να μην θεωρώ καμία ευκαιρία δεδομένη.

Κάθε βράδυ στο γυμναστήριο, κάθε πρωινή προπόνηση, κάθε σταγόνα ενέργειας που έδωσα σε αυτό το άθλημα είχε σκοπό. Ήθελα να δείξω τι μπορεί να πετύχει κανείς με αφοσίωση, και να προσφέρω στην οικογένειά μου μια καλύτερη ζωή από αυτή με την οποία ξεκινήσαμε. Το μπάσκετ μου έδωσε τη δυνατότητα να το κάνω. Με δοκίμασε, με πίεσε να ξεπεράσω τα όριά μου και με διαμόρφωσε σε έναν άνθρωπο ικανό να αντέχει όχι μόνο τις νίκες, αλλά και τις αποτυχίες.

Είμαι περήφανος για το ταξίδι μου, για τις θυσίες, τις μάχες, τις στιγμές αμφιβολίας που μετατράπηκαν σε στιγμές εξέλιξης. Μέσα σε όλα αυτά, έμεινα πιστός σε αυτό που είμαι και κουβάλησα την οικογένειά μου μαζί μου σε κάθε βήμα. Αυτό είναι που κάνει το μπάσκετ τόσο ξεχωριστό. Μου χάρισε κάτι πολύ περισσότερο από νίκες και αναμνήσεις. Μου έδωσε την ευκαιρία να προσφέρω, να εμπνεύσω και να εξελιχθώ.

Τώρα, καθώς κάνω ένα βήμα πίσω, το κάνω με ευγνωμοσύνη. Το μπάσκετ μου φέρθηκε καλά, και ελπίζω να του ανταπέδωσα με τον ίδιο τρόπο. Τα μαθήματα που πήρα θα με ακολουθούν για πάντα, ο αγώνας, η αντοχή, η αγάπη για κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό μου.

Αυτό δεν είναι το τέλος της ιστορίας μου. Είναι απλώς το τέλος ενός κεφαλαίου που άλλαξε τη ζωή μου για πάντα.

Ευχαριστώ, μπάσκετ, για όλα».