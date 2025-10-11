Ο Λούκα Ντόντσιτς θυμήθηκε το 20-0 του Παναθηναϊκού απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ποιος ήταν όμως ο παίκτης εκείνος που δεν τον άφησε να σκοράρει;

Ο Λούκα Ντόντσιτς γύρισε τον χρόνο πίσω μιλώντας στην εκπομπή «First we feast» και εκεί απάντησε ερωτήσεις, τρώγοντας καυτερές φτερούγες κοτόπουλο.

Η συζήτηση πήγε στον Παναθηναϊκό και τότε στον Σλοβένο σταρ ζητήθηκε να ξεχωρίσει την πιο εντυπωσιακή ατμόσφαιρα που έχει βιώσει στην καριέρα του, δεν χρειάστηκε να το σκεφτεί πολύ. Η απάντηση ήρθε αμέσως: «οι φίλοι του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ». Θυμήθηκε μάλιστα ένα συγκεκριμένο παιχνίδι από την εποχή που φορούσε τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, όταν οι «πράσινοι» είχαν αρχίσει το ματς με ένα εκρηκτικό 20-0, μετατρέποντας το γήπεδο σε πραγματικό καμίνι.

Luka says Panathinaikos has the best crowd he has ever played at



October 9, 2025

Ήταν το πρώτο παιχνίδι των playoffs της EuroLeague το 2018. Εκείνο το βράδυ, ο Παναθηναϊκός συνέτριψε τη Ρεάλ με 95-67, παίρνοντας προβάδισμα στη σειρά και βάζοντας φωτιά στο ΟΑΚΑ. Ωστόσο, οι Ισπανοί αντέδρασαν, κατέκτησαν τα τρία επόμενα ματς, πήραν το εισιτήριο για το Final Four και τελικά σήκωσαν το τρόπαιο, με τον Λούκα Ντόντσιτς να αναδεικνύεται MVP της διοργάνωσης.

Λίγες ώρες μετά ήρθε η απάντηση της πράσινης ΚΑΕ στον Σλοβένο γκαρντ, καλώντας τον να επισκεφθεί το Telekom Center Athens. «Λούκα Ντόντσιτς, το εκτιμάμε. Ανυπομονούμε να σε καλωσορίσουμε στο σπίτι μας, ώστε να νιώσεις την καλύτερη ατμόσφαιρα από τους καλύτερους οπαδούς του κόσμου!», έγραψαν.

@luka7doncic we truly appreciate it 🙏🏻



— Panathinaikos BC (@Paobcgr) October 10, 2025

Ποιος ήταν όμως ο παίκτης εκείνος που έπαιζε άμυνα τον Ντόντσιτς;

Σε εκείνο το ματς που έμεινε αξέχαστο στον Λούκα Ντόντσιτς, ο παίκτης που ήταν πάνω του και δεν τον άφηνε να πάρει... ανάσα, δεν ήταν άλλο από τον Θανάση Αντετοκούνμπο. Μάλιστα, είχε σκοράρει τους 4 από τους 20 πρώτους αναπάντητους πόντους της ομάδας του. Σε 15 λεπτά σχεδόν που αγωνίστηκε σκόραρε συνολικά 6 πόντους, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και ένα μπλοκ.

Το 20-0 που έχει γράψει ιστορία, δημιουργήθηκε από τους Μάικ Τζέιμς (7 πόντοι), Νικ Καλάθη (4 πόντοι και 4 ασίστ), Θανάση Αντετοκούνμπο (4 πόντοι), Κρις Σίγκλετον (3 πόντοι) και Τζέιμς Γκιστ (2 πόντοι). Μάλιστα, ο Καλάθης πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις σε αυτή τη σειρά.

O 19χρονος τότε Ντόντσιτς, είχε ολοκληρώσει την αναμέτρηση με 10 πόντους και 1 ριμπάουντ.