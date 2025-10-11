Τα highlights από τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ντουμπάι BC

Δείτε σε video τις καλύτερες στιγμές από τη νίκη του Ολυμπιακού επί τις Ντουμπάι BC πριν από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ (12/10, 19:00, LIVE από το Gazzetta).

Ο Ολυμπιακός των κομβικών απουσιών, είχε σε μεγάλο βράδυ τους Βεζένκοβ, Μιλουτίνοφ, Ντόρσεϊ, δεν πτοήθηκε και συνέτριψε την Ντουμπάι BC με 86-67 στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της σεζόν για την EuroLeague.

Πλέον οι Πειραιώτες στρέφονται στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL (12/10, 19:00, LIVE από το Gazzetta).

Δείτε σε video τις καλύτερες στιγμές από τη νίκη επί της Ντουμπάι BC στο φαληρικό στάδιο.