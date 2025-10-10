Ο Μόουζες Ράιτ έκανε και με το... παραπάνω αισθητή την παρουσία του στο παιχνίδι της Μπάγερν με την Ζάλγκιρις στο Μόναχο.

Ο Αμερικανός σέντερ της Ζάλγκιρις Κάουνας είναι άκρως επιδραστικός και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Κάτι που φάνηκε και με τις αμυντικές του αρετές στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Μπάγερν στο Μόναχο.

Ο Τζέζουπ νόμιζε ότι δεν θα έφτανε ποτέ τόσο ψηλά ο Μόουζες Ράιτ αλλά όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων την... πάτησε!

Ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού έβαλε... ελατήρια στα πόδια του και χάρισε την καλύτερη φάση του αγώνα με ένα εμφατικό μπλοκ!