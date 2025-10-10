Μπάγερν - Ζάλγκιρις: Το τρομερό μπλοκ του Μόουζες Ράιτ
Ο Αμερικανός σέντερ της Ζάλγκιρις Κάουνας είναι άκρως επιδραστικός και στις δύο πλευρές του παρκέ.
Κάτι που φάνηκε και με τις αμυντικές του αρετές στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Μπάγερν στο Μόναχο.
Ο Τζέζουπ νόμιζε ότι δεν θα έφτανε ποτέ τόσο ψηλά ο Μόουζες Ράιτ αλλά όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων την... πάτησε!
Ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού έβαλε... ελατήρια στα πόδια του και χάρισε την καλύτερη φάση του αγώνα με ένα εμφατικό μπλοκ!
Oh yeah, we’re used to these flights Moses 🙅♂️#MotorolaMagicMoment | @Moto pic.twitter.com/PujexBVs2e— EuroLeague (@EuroLeague) October 10, 2025
