Τα τρίποντα που πλήγωσαν τον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τη Μακάμπι, και το Gazzetta, με τη βοήθεια του Hudlinstat, παρουσιάζει την αστοχία των «πράσινων», που είχαν 3/7 τρίποντα στην πρώτη περίοδο και 4/23 στο υπόλοιπο ματς.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τη διπλή αγωνιστική της EuroLeague γνωρίζοντας την ήττα από τη Μακάμπι στο Γιαντ Ελιάου και υποχώρησε στην ένατη θέση της κατάταξης, με απολογισμό 14 νίκες και 10 ήττες.

Οι «πράσινοι» παρατάχθηκαν απέναντι στους Ισραηλινούς χωρίς τους Κέντρικ Ναν και Ντίνο Μήτογλου, ενώ η απουσία του Τσέντι Όσμαν έγινε γνωστή λίγο πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης.

Σε κάθε περίπτωση, ο Παναθηναϊκός έχασε μεγάλη ευκαιρία να φύγει νικητής από το Τελ Αβίβ, καθώς στην τελευταία επίθεση του αγώνα και με το σκορ στο 73-71, τόσο ο Κώστας Σλούκας στα 18" όσο και ο Τζέριαν Γκραντ στα 10" αστόχησαν σε διαδοχικά τρίποντα, με αποτέλεσμα να χαθεί η ευκαιρία για τους «πράσινους».

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν στερήθηκε το προσωπικό σκορ από τους Ναν και Όσμαν, ενώ ο Σορτς επέστρεψε στο rotation μετά το DNP στον αγώνα με την Μπασκόνια, μένοντας στο παρκέ για 28 λεπτά. Ωστόσο, το under της Μακάμπι και η άμυνα του Μπρίσετ τον περιόρισαν, με αποτέλεσμα να τελειώσει το ματς με 0/4 τρίποντα.

Στο τέλος, το ματς στο Γιαντ Ελιάου κρίθηκε από την αστοχία των «πράσινων», που είχαν 3/7 τρίποντα στην πρώτη περίοδο και 4/23 στο υπόλοιπο παιχνίδι!

Είναι χαρακτηριστικό ότι το «τριφύλλι» έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ με 20-21, σουτάροντας με 42.8% πίσω από τα 6,.75 και βρίσκοντας λύσεις με τους Τολιόπουλο (1/1), Ρογκαβόπουλο (1/2) και Γκραντ (1/1). Σημειωτέον, όλα τα εύστοχα τρίποντα σε αυτό το διάστημα ήταν contested.

Τα τρίποντα του Παναθηναϊκού στην πρώτη περίοδο

Στη συνέχεια πάντως, οι παίκτες του Παναθηναϊκού είχαν συμολικά 4/23 τρίποντα, σουτάροντας με 17.3%, μεταξύ αυτών και τα δύο ανενόχλητα για τη νίκη από Σλούκα και Γκραντ στο -2. Ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός είχε 0/5 σουτ στα κρίσιμα σημεία για να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Άστοχο layup Σορτς στο 01:13, άστοχο τρίποντο Ερνανγκόμεθ στο 1:12, άστοχο τρίποντο Σορτς στα 56", άστοχο τρίποντο Σλούκα στα 18", άστοχο τρίποντο Γκραντ στα 10"!

Τα τρίποντα του Παναθηναϊκού στη δεύτερη, τρίτη και τέταρτη περίοδο