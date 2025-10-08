Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την έναρξη μίας νέας χορηγικής συμφωνίας.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR με επίσημη ανακοίνωσή του έκανε γνωστή την έναρξη μίας νέας χορηγικής συνεργασίας, με την εταιρεία MOLON LAVE ΑΕ, η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή παρθένου ελαιόλαδου.

Η MOLON LAVE, με όνομα που αποδίδεται στην ιστορική φράση, αψηφά τα…

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

Η MOLON LAVE, με όνομα που αποδίδεται στην ιστορική φράση, αψηφά τα στερεότυπα και είναι συνδεδεμένη με την αποφασιστικότητα, την ανυπακοή, και την υπερηφάνεια, εκφράζοντας τη φιλοσοφία της εταιρείας. Για περισσότερα από δέκα χρόνια, παραμένει πιστή στην ποιότητα και τον σεβασμό, προσφέροντας το Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Μίας Σοδειάς – αυθεντικό, τολμηρό και μοναδικό – που έχει γίνει Νο1 σε πωλήσεις στην Ελλάδα. Όραμά της «Να αξιώνουμε τα αγροτικά προϊόντα της Ελλάδας μας, βελτιώνοντας ταυτόχρονα τις ζωές των ανθρώπων που τα παράγουν!».

Στηρίζει τις αξίες της ελληνικής γης και αναδεικνύει τα αγροτικά προϊόντα της χώρας, φροντίζοντας ταυτόχρονα τις ζωές όσων τα παράγουν. Δεσμεύεται στις αρχές της ποιότητας και του σεβασμού, προκειμένου να προσφέρει με τον καλύτερο τρόπο, το καλύτερο λάδι στο τραπέζι των ανθρώπων που την εμπιστεύονται.

Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας πορείας, βασισμένης σε κοινές αξίες, με στόχο την ανάδειξη της ελληνικής ποιότητας και του αυθεντικού χαρακτήρα που ενώνει τη MOLON LAVE ΑΕ και την ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR.