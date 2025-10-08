Μπασκόνια - Παναθηναϊκός: Αυτή είναι η διαιτητική τριάδα του αγώνα
Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στη Βιτόρια, όπου θα αντιμετωπίσει τη Μπασκόνια για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague (9/10, 21:30), και έγινε γνωστή η τριάδα που θα σφυρίξει το ματς.
Οι Νταμίρ Γιαβόρ (Σλοβενία), Λούκα Καρντούμ (Κροατία) και Χουσεΐν Τσέλικ (Τουρκία) ορίστηκαν να διευθύνουν τον αγώνα των «πρασίνων» στην Ισπανία.
Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θέλει να «σπάσει» την κατάρα της Βιτόρια, που τη θέλει να φεύγει ηττημένη στα τελευταία μεταξύ τους οκτώ παιχνίδια. Το «τριφύλλι» κέρδισε τελευταία φορά τους Βάσκους στην έδρα τους το 2017.
