Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ είναι καθοριστικός στο πρώτο μέρος του Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε και στις δύο πλευρές του παρκέ μένοντας μία... ανάσα μακριά από το double double.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχτηκε τη Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους για την 28η αγωνιστική της EuroLeague στο Telekom Center Athens.

Στο πρώτο δεκάλεπτο οι «πράσινοι» τα βρήκαν... σκούρα απέναντι στην τρομερή ευστοχίας της τουρκικής ομάδας έξω από τα 6.75, όμως ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ εμφανίστηκε στο glass floor εντελώς αναγεννημένος.

Ο Ισπανός φόργουορντ που κλήθηκε να βοηθήσει και στη θέση «5» με τον κόουτς Άταμαν να επιλέγει ουκ ολίγες φορές χαμηλό σχήμα, ολοκλήρωσε το πρώτο μέρος του αγώνα με 12 πόντους, 2/3 τρίποντα, 9 ριμπάουντ κι ένα κλέψιμο. Σε 18:12 λεπτά συμμετοχής έφτασε μία... ανάσα ήδη μακριά από το double double όντας καθοριστικός και στις δύο πλευρές του παρκέ.