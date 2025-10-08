Ο Παναθηναϊκός αναχωρεί για τη Βιτόρια, όπου θα αντιμετωπίσει την Μπασκόνια. Αυτοί είναι οι παίκτες που δεν ακολούθησαν τους «πράσινους». ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΒΙΤΟΡΙΑ: Γιώργος Κούβαρης.

Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στη Βιτόρια για την τρίτη «στροφή» της EuroLeague όπου θα αντιμετωπίσει την Μπασκόνια την Πέμπτη (09/10). Οι «πράσινοι» έχουν μέχρι στιγμής ρεκόρ 1-1 στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση μετά τη νίκη στην πρεμιέρα απέναντι στην Μπάγερν στην πρεμιέρα και την ήττα κόντρα στην Μπαρτσελόνα εντός έδρας.

Τώρα οι «πράσινοι» αναχώρησαν για τη Χώρα των Βάσκων με 14 παίκτες να απαρτίζουν την αποστολή. Συγκεκριμένα ταξίδεψαν οι Τι Τζέι Σορτς, Κέντρικ Ναν, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Σλούκας, Βασίλης Τολιόπουλος, Τζέριαν Γκραντ, Μάριους Γκριγκόνις, Τσέντι Όσμαν, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Αλέξανδρος Σμαοντούροβ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Ντίνος Μήτογλου, Ρισόν Χολμς και Ομέρ Γιούρτσεβεν.

Την ομάδα δεν ακολούθησαν οι Ματίας Λεσόρ και Γιάννης Κουζέλόγλου. Μάλιστα ο Παναθηναϊκός στο τσάρτερ του είχε μαζί και 120 φιλάθλους που ακολούθησαν την ομάδα για να τη στηρίξουν στη Βιτόρια.