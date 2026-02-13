Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε: Το... αυτοκρατορικό κάρφωμα του Φαρίντ!
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Φενέρμπαχτσε στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής της EuroLeague.
Περίπου στα μέσα της τρίτης περιόδου, ο Κένεθ Φαρίντ πραγματοποίησε ένα... αυτοκρατορικό κάρφωμα, χαρίζοντας ένα μοναδικό highlight στην αναμέτρηση.
Πιο συγκεκριμένα ο σέντερ των «πρασίνων», πήρε την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου, βρήκε ελεύθερο διάδρομο και έπειτα από δύο τρίπλες που πραγματοποίησε, απογειώθηκε στο καλάθι των Τούρκων.
Δείτε τη φάση:
Man oh man @KennethFaried35 #RivalrySeries | #MotorolaMagicMoment pic.twitter.com/QQGzIMDkWN— EuroLeague (@EuroLeague) February 13, 2026
