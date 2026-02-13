Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε: Το... αυτοκρατορικό κάρφωμα του Φαρίντ!

Παναγιώτης Αρταβάνης
farind_euroleaguetv1
Ο Κένεθ Φαρίντ πραγματοποίησε ένα... αυτοκρατορικό κάρφωμα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε, χαρίζοντας ένα μοναδικό highlight στο ματς.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Φενέρμπαχτσε στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Περίπου στα μέσα της τρίτης περιόδου, ο Κένεθ Φαρίντ πραγματοποίησε ένα... αυτοκρατορικό κάρφωμα, χαρίζοντας ένα μοναδικό highlight στην αναμέτρηση.

Πιο συγκεκριμένα ο σέντερ των «πρασίνων», πήρε την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου, βρήκε ελεύθερο διάδρομο και έπειτα από δύο τρίπλες που πραγματοποίησε, απογειώθηκε στο καλάθι των Τούρκων.

Δείτε τη φάση:

 

@Photo credits: euroleaguetv
     

