Αυτοί είναι οι 8 ξένοι που δήλωσε ο Παναθηναϊκός για την Stoiximan GBL τη σεζόν 2025-26.

Με το πρωτάθλημα της Stoiximan GBL 2025-26 να ετοιμάζεται για το πρώτο τζάμπολ, όλες οι ομάδες ολοκλήρωσαν και κατέθεσαν τις λίστες με τα ρόστερ τους. Η νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια σημαντική αλλαγή στον κανονισμό για τους ξένους παίκτες, κάθως κάθε σύλλογος θα έχει δικαίωμα να δηλώσει μέχρι οκτώ ξένους, ωστόσο σε κάθε παιχνίδι θα μπορεί να χρησιμοποιεί τους έξι.

Στον Παναθηναϊκό, η πιο ηχηρή απόφαση ήταν η εξαίρεση του Ματίας Λεσόρ από την αρχική λίστα, κάτι που ήταν αναμενόμενο. Ο Γάλλος σέντερ συνεχίζει την αποθεραπεία του και ο στόχος είναι να επιστρέψει στα παρκέ μέσα στον Νοέμβριο, ώστε να ενισχύσει τους «πράσινους» στη συνέχεια της σεζόν.

Αυτοί είναι οι ξένοι του Παναθηναϊκού: Τι Τζέι Σορτς, Ρισόν Χολμς, Τσέντι Όσμαν, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Μάριους Γκριγκόνις, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Ομέρ Γιούρτσεβεν.