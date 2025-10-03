Παναθηναϊκός: Αυτοί είναι οι 8 ξένοι που δήλωσε στην Stoiximan GBL
Με το πρωτάθλημα της Stoiximan GBL 2025-26 να ετοιμάζεται για το πρώτο τζάμπολ, όλες οι ομάδες ολοκλήρωσαν και κατέθεσαν τις λίστες με τα ρόστερ τους. Η νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια σημαντική αλλαγή στον κανονισμό για τους ξένους παίκτες, κάθως κάθε σύλλογος θα έχει δικαίωμα να δηλώσει μέχρι οκτώ ξένους, ωστόσο σε κάθε παιχνίδι θα μπορεί να χρησιμοποιεί τους έξι.
Στον Παναθηναϊκό, η πιο ηχηρή απόφαση ήταν η εξαίρεση του Ματίας Λεσόρ από την αρχική λίστα, κάτι που ήταν αναμενόμενο. Ο Γάλλος σέντερ συνεχίζει την αποθεραπεία του και ο στόχος είναι να επιστρέψει στα παρκέ μέσα στον Νοέμβριο, ώστε να ενισχύσει τους «πράσινους» στη συνέχεια της σεζόν.
Αυτοί είναι οι ξένοι του Παναθηναϊκού: Τι Τζέι Σορτς, Ρισόν Χολμς, Τσέντι Όσμαν, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Μάριους Γκριγκόνις, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Ομέρ Γιούρτσεβεν.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.