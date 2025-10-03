Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos και το Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα
Σήμερα, Παρασκευή, (3/10) όπως και κάθε μέρα από τις 14:00 έως τις 16:00, οι Galacticos έρχονται στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube για να αναλύσουν όλες τις εξελίξεις γύρω από το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Μετά τις ήττες των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη, η Έλενα Παπαδοπούλου, ο Κώστας Νικολακόπουλος, ο Νίκος Αθανασίου και ο Γιώργος Τσακίρης μιλούν για τις τελευταίες εξελίξεις. Απευθείες συνδέσεις με Σταύρο Σουντουλίδη και Βασίλη Βλαχόπουλο για το ρεπορτάζ ΠΑΟΚ και Άρη αντίστοιχα.
Στο μπάσκετ, από τις αναμετρήσεις της Παρασκευής ξεχωρίζει αυτή ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Μπαρτσελόνα στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Οι Πράσινοι υποδέχονται τους Μπλαουγκράνα στις 21:15 σε μετάδοση από τη Nova Sports Prime.
Νωρίτερα, στις 20:00, η Ζάλγκιρις φιλοξενεί τη Φενέρμπαχτσε (Nova Sports 4) και στις 21:00 η Βιλερμπάν παίζει εντός έδρας με την Μπασκόνια (Nova Sports 2). Στις 21:30, η Βαλένθια υποδέχεται τη Βίρτους Μπολόνια (Nova Sports 6).
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Galacticos (14:00, Gazzetta Youtube)
- Ζαλγκίρις Κάουνας - Φενέρμπαχτσε (20:00, Nova Sports 4)
- Αναντολού Εφές - Χάποελ Τελ Αβίβ (20:30, Nova Sports 5)
- Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα (21:15, Nova Sports Prime)
- Βαλένθια - Βίρτους Μπολόνια (21:30, Nova Sports 6)
- Μπόρνμουθ - Φούλαμ (22:00, Nova Sports Premier League)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.