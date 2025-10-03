Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μπαρτσελόνα και τα υπόλοιπα παιχνίδια της Euroleague.

Σήμερα, Παρασκευή, (3/10) όπως και κάθε μέρα από τις 14:00 έως τις 16:00, οι Galacticos έρχονται στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube για να αναλύσουν όλες τις εξελίξεις γύρω από το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Μετά τις ήττες των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη, η Έλενα Παπαδοπούλου, ο Κώστας Νικολακόπουλος, ο Νίκος Αθανασίου και ο Γιώργος Τσακίρης μιλούν για τις τελευταίες εξελίξεις. Απευθείες συνδέσεις με Σταύρο Σουντουλίδη και Βασίλη Βλαχόπουλο για το ρεπορτάζ ΠΑΟΚ και Άρη αντίστοιχα.

Στο μπάσκετ, από τις αναμετρήσεις της Παρασκευής ξεχωρίζει αυτή ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Μπαρτσελόνα στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Οι Πράσινοι υποδέχονται τους Μπλαουγκράνα στις 21:15 σε μετάδοση από τη Nova Sports Prime.

Νωρίτερα, στις 20:00, η Ζάλγκιρις φιλοξενεί τη Φενέρμπαχτσε (Nova Sports 4) και στις 21:00 η Βιλερμπάν παίζει εντός έδρας με την Μπασκόνια (Nova Sports 2). Στις 21:30, η Βαλένθια υποδέχεται τη Βίρτους Μπολόνια (Nova Sports 6).

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας