Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, πριν το τζάμπολ του Ρεάλ - Ολυμπιακός, υπέγραψε αυτόγραφο σε φίλο της Ρεάλ.

Αποστολή στην Μαδρίτη: Αχιλλέας Μαυροδόντης

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έδωσε χαρά σε έναν φίλο της Ρεάλ πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης στη Μαδρίτη, υπογράφοντάς του ένα αυτόγραφο.

Πρόκειται για γνωστό φίλο της Ρεάλ, που κάθεται εδώ και χρόνια πίσω από τον πάγκο των φιλοξενούμενων και τον οποίο στον Ολυμπιακό έχουν... μάθει με τα χρόνια.

Μάλιστα ο συγκεκριμένος φίλαθλος ζήτησε και από τους άλλους παίκτες, όμως ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ευγενικά, του ζήτησε να περιμένει μετά το τέλος του αγώνα.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στο βίντεο του Gazzetta: