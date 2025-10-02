Ο Γιάννης Μπουρούσης φιλοξενήθηκε στο πλατό του Gazz Floor by Novibet όπου είχε την ευκαιρία να συζητήσει μαζί με τον Αντώνη Καλκαβούρα, τον Νίκο Παπαδογιάννη και τη Χριστίνα Κατσαμούρη την κατάσταση στην οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, αναφέρθηκε στην πορεία του Βασίλη Σπανούλη στους πάγκους ενώ έκανε το σχόλιό του για την κατάκτηση του μεταλλίου στο EuroBasket από την Εθνική.

Μεταξύ άλλων μίλησε για το ποιες είναι οι πρώτες του εντυπώσεις από την πρεμιέρα του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, αναφέρθηκε στους προσεχείς αντιπάλους των ελληνικών ομάδων όπου είχε αγωνιστεί ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο νέο εγχείρημα που ετοιμάζει στην Καρδίτσα.

«Θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα ο Ολυμπιακός, μέσα από τα παιχνίδια και τις προπονήσεις ο Παναθηναϊκός...»

Για το πριν και το μετά: «Το πριν ήταν πάντα πιο ωραίο. Νοσταλγώ τα ντέρμπι».

«Τουλάχιστον δεν πέρασα από τα δόντια του Παπαδογιάννη. Δεν πρέπει σε ένα κακό αποτέλεσμα να μείνεις πίσω».

Πόσο διαφορετική είναι η Ευρωλίγκα με τόσες ομάδες και παιχνίδια: «Ζηλεύω που είναι έτσι η ευρωλίγκα γιατί δεν έχει τόση προπόνηση και παίζεις συνέχεια. Το πρωτάθλημα συνεχίζει να είναι εύκολο για τις δύο μεγάλες ομάδες. Θα μου άρεσε να παίξω στο φορμάτ που έχει τώρα αλλά δυστηχώς τα χρόνια πέρασαν.

Σίγουρα αν δεν βάλει ο προπονητής το λιθαράκι του δεν θα βελτιωθεί ο παίκτης. Οι παίκτες κάνουν τη διαφορά. Κερδίζει την Ευρωλίγκα αν είσαι στην ημέρα σου. Είναι λίγο άδικο το σύστημα».

Για την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού: «Είδα πάρα πολύ λίγο. Μέρα με τη μέρα χτίζεται μία ομάδα. Πιστεύω ότι μέσα στα υπόλοιπα παιχνίδια και τις προπονήσεις ο Παναθηναϊκός...».

Για το τι θέλει να δει τώρα από μία ομάδα για να πεις ότι είναι καλή τώρα: «Πώς θα είναι στην πορεία μετά από δύο μήνες. Πάντα οι απαιτήσεις είναι μεγάλες αλλά πάντα θα επιλέξει 7-8 παίκτες να παίξουν, με 17 παίκτες δεν θα παίξει ποτέ καμία ομάδα».

Για τις παγίδες του ελληνικού πρωταθλήματος: «Δεν είναι τόσο δυνατό σε αγωνιστικό επίπεδο, με βάση το κριτήριό μου από την Ισπανία, δεν έχει πολλά ταξίδια. Με κάποιους δεύτερους - τρίτους παίκτες μπορείς να κερδίσεις».

Για την άνοδο του ελληνικού μπάσκετ και αν θα αποτελέσουν τα τελευταία χρόνια μάθημα: «Φαβορί τις κάνετε εσείς τις ομάδες. Φέτος πρώτη φορά δεν κάναμε φαβορί την Εθνική και πήραμε μετάλλιο. Ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία ότι βρέθηκε δεύτερη χρονιά στο Final Four. Ο Λεσόρ ήταν η κολώνα του Παναθηναϊκού και όταν χάθηκε, είδαμε την απώλειά του».

Για τον κορμό του Παναθηναϊκού: «Αν γυρίσει ο Γκριγκόνις και είναι καλά θα είναι από τους βασικούς στο ρόστερ. Για τον ψηλό τον καινούριο δεν μπορώ να κρίνω, αλλά όταν γυρίσει ο Λεσόρ θα είναι ο Λεσόρ βασικός. Ο Κώστας Σλούκας είναι έξυπνος παίκτης, να μην παίζει μερικά λεπτά δεν θα τον πειράξει. Έχω παίξει στη Ρεάλ με παίκτες που ήθελαν από μία μπάλα αλλά ο Λάσο έκανε εξαιρετική δουλειά και αν έχεις γρήγορο ρυθμό, όπως ο Αταμάν, θα πάει καλά».

«Τα στατιστικά είναι για τους δημοσιογράφους. Δεν κοιτούσα ποτέ στατιστικά, θα σου έλεγα τα ριμπάουντ. Οι προπονητές τα κοιτούν ανά δεκάλεπτο. Είναι πολλά πράγματα που δεν φαίνονται, όπως οι άμυνες στο πικ εν ρολ. Λίγοι είναι αυτοί που ξέρουν μπάσκετ. Όλοι έλεγαν ότι δεν μπορώ να παίξω στο ισπανικό πρωτάθλημα».

Για τον Ολυμπιακό: «Θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα ο Ολυμπιακός. Ο Μιλουτίνοφ είναι από τους πιο καλούς ψηλούς παίκτες του ευρωπαϊκού μπάσκετ, αν τον πιστέψεις θα κάνει παπάδες».

Για τη διαφορά ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό: «Είναι διαφορετική νοοτροπία, όταν πήγα στον Ολυμπιακό τότε χτιζόταν, δεν μπορώ να πω αρνητικά σχόλια όπως και για την ΑΕΚ. Ανδρώθηκα στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό όταν ήμουν εγώ, δεν έχει τόσο άγχος σαν οργανισμό. Με τη Ρεάλ ακόμα θεωρώ ότι είναι οικογένειά μου».

«Ο Σπανούλης είναι σαν τον Γιαννάκη»

Για την Εθνική: «Έχω κερδίσει με την Εθνική ομάδα, από εμένα δεν θα ακούσεις ποτέ αρνητικό. Είχαμε την τύχη, πήραμε αυτό το μετάλλιο που είναι πολύ θετικό, το πήρανε δύο παίκτες που μπορεί να σταματήσουν και έχουν δώσει πολλά στην Εθνική. Το άξιζαν. Ο Νικ Καλάθης δεν έχει απαρνηθεί ποτέ την Εθνική, το άξιζε να το είχε και αυτός.

Η εικόνα με την Τουρκία ήταν όντως κακή. Πήγα σαν οπαδός στην Κύπρο».

Για τον Σπανούλη ως προπονητής και για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Έφυγε ένα μεγάλο βάρος από τον Γιάννη. Έδωσε τα πάντα. Ο Ζήσης είχε δώσει τα πάντα για την Εθνική. Ευλογία για τον Βασίλη, είναι σαν τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Είναι... σκύλος. Είναι οι δύο πιο μπασκετικές φιγούρες της Ελλάδας ο Σπανούλης και ο Γιαννάκης.

Ο Σπανούλης ζει για το μπάσκετ, ακόμα είναι πολύ νωρίς για το αν θα γίνει καλός προπονητής. Πρέπει να καθιερωθεί σαν τον Σάρας».

Για την πιο τρελή ιστορία του στην Euroleague: «Το 2009 στο Βερολίνο, έχουμε φτάσει στο ξενοδοχείο. Ξυπνάει ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος με πόνους στη μέση και εγώ στο λαιμό. Το πάθος μου για τον αγώνα και την επιτυχία που φτάσαμε στο Final Four, πιέστηκα γιατί δεν ξέρεις αν θα ξαναπάς στο Final Four».

Για την Καρδίτσα: «Ήθελα να ασχοληθώ με δικά μου ιδιόκτητα γήπεδα και έτσι με τον κύρι ο Παπαδημητρίου της Αναγέννησης, ανέλαβα την ομάδα του μπάσκετ που είναι στη Γ' Εθνική. Πριν δεν δούλευε η ομάδα και πλέον υπάρχουν και οι ακαδημίες μου. Το μπάσκετ μου έχει δώσει πάρα πολλά, θέλω να επενδύσω στην πόλη μου, δεν επέλεξα να κάνω κάποιο εστιατόριο. Πόσοι παίκτες έχουν βγει από την Ελλάδα και το Κολωνάκι. Όλοι από την επαρχία βγήκαν».