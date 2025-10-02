Ο Γουέιντ Μπόλντγουιν πρόσφερε τη φάση της πρεμιέρας καρφώνοντας εντυπωσιακά στην αναμέτρηση της Φενέρ με την Παρί. Στο TOP-10 βρέθηκε και το... ταχυδακτυλουργικό layup του Κέντρικ Ναν!

Πλούσιο ήταν το θέαμα με το «καλησπέρα» της Euroleague καθώς και οι 10 φάσεις από το TOP-10 ήταν... μία και μία!

Ανάμεσα στις 10 καλύτερες φάσεις της πρεμιέρας βρέθηκε και το circus shot του Κέντρικ Ναν, ο οποίος... Τζορντάνισε περνώντας ανάμεσα από δύο παίκτες της Μπάγερν στον αέρα με αποτέλεσμα να σκοράρει με ανάποδο layup.

Βέβαια στην κορυφή βρέθηκε το τρομακτικό poster κάρφωμα του Γουέιντ Μπάλντγουιν στη νίκη της Φενέρ επί της Παρί. Εξίσου εντυπωσιακό ήταν και το κάρφωμα του Μάικ Τζέιμς στο παιχνίδι της Μονακό με την Ζάλγκιρις.