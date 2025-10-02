Διαβάστε τα όσα έκαναν στην πρεμιέρα της Euroleague οι παίκτες οι οποίοι αγωνίζονταν σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό την προηγούμενη αγωνιστική σεζόν.

Αποτέλεσαν παρελθόν από τους «αιώνιους» το καλοκαίρι που μας πέρασε προσπαθώντας να βρουν την καλύτερη δυνατή λύση για την «επόμενη ημέρα» στην καριέρα τους.

Ποια ήταν ωστόσο τα πεπραγμένα τους; Τι έκαναν στην πρεμιέρα της Euroleague με τις νέες τους ομάδες;

Ο λόγος για τους Γουένιεν Γκέιμπριελ, Λούκα Βιλντόζα, Μόουζες Ράιτ, Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος και Φιλίπ Πετρούσεφ.

Παναθηναϊκός - Μπάγερν Μονάχου 87-79: Ο Γουένιεν Γκέιμπριελ με το «καλημέρα» βρέθηκε απέναντι στην πρώην του ομάδα και μάλιστα είχε άκρως θετική παρουσία στο ματς. Συγκεκριμένα αγωνίστηκε 25:24 λεπτά και είχε 13 πόντους με 5/6 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 3/6 βολές, 4 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα και 2 λάθη.

Μονακό - Ζάλγκιρις Κάουνας 84-89: Διπλή ήταν η «ελληνική» εκπροσώπηση στο σπουδαίο «διπλό» των Λιθουανών στο Πριγκιπάτο. Ο Μόουζες Ράιτ ήταν ο καλύτερος παίκτης του παρκέ έχοντας 21 πόντους με 7/7 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 4/5 βολές και 6 ριμπάουντ σε 23:26', ενώ εξαιρετική ήταν και η παρουσία του Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος, ο οποίος είχε από τη πλευρά του 14 πόντους με 4/9 δίποντα, 2/4 τρίποντα και 1 ριμπάουντ σε 24:13'.

Βίρτους Μπολόνια - Ρεάλ Μαδρίτης 74-68: Ο Λούκα Βιλντόζα μπορεί να ήρθε από τον πάγκο, μπορεί να αγωνίστηκε κάτι λιγότερο από 16 λεπτά ωστόσο ήταν άκρως επιδραστικός στη νίκη των Μπολονέζων επί της Ρεάλ. Στα 15:35' που βρέθηκε στο παρκέ είχε 11 πόντους με 2/4 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 1/2 βολές, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος.