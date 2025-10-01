Δείτε τις καλύτερες στιγμές από τη νίκη του Ολυμπιακού στη Βιτόρια κόντρα στην Μπασκόνια για την 1η αγωνιστική της Euroleague.

Σε μία αναμέτρηση που εξελίχθηκε σε θρίλερ, ο Ολυμπιακός επικράτησε 102-96 της Μπασκόνια στη Βιτόρια στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της Euroleague.

Με τους Βεζένκοβ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ να είναι απολαυστικοί στην επίθεση πετυχαίνοντας συνολικά 65 πόντους, ο Ολυμπιακός ήταν ψύχραιμος στη Βιτόρια και άνοιξε λογαριασμό.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης: