Μπασκόνια - Ολυμπιακός 96-102: Τα highlights της αναμέτρησης
Δείτε τις καλύτερες στιγμές από τη νίκη του Ολυμπιακού στη Βιτόρια κόντρα στην Μπασκόνια για την 1η αγωνιστική της Euroleague.
Σε μία αναμέτρηση που εξελίχθηκε σε θρίλερ, ο Ολυμπιακός επικράτησε 102-96 της Μπασκόνια στη Βιτόρια στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της Euroleague.
Με τους Βεζένκοβ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ να είναι απολαυστικοί στην επίθεση πετυχαίνοντας συνολικά 65 πόντους, ο Ολυμπιακός ήταν ψύχραιμος στη Βιτόρια και άνοιξε λογαριασμό.
Δείτε τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης:
