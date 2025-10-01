Συγκλονιστικός ο χαμογελαστός Ντόρσεϊ: «Νιώθω σαν να ήμουν σε άδεια για δύο χρόνια - Φίλε, μου λείπει πολύ ο γιος μου...»

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν εντυπωσιακός στη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μπασκόνια και μετά το τέλος του ματς αναφέρθηκε στον γιο του.

Με τους Βεζένκοβ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ να είναι εντυπωσιακοί στην επίθεση πετυχαίνοντας συνολικά 65 πόντους, ο Ολυμπιακός κατάφερε να αποδράσει από τη Βιτόρια και να νικήσει τη Μπασκόνια με 102-96 σε ένα θρίλερ.

Ο Ντόρσεϊ... κουβάλησε τον Ολυμπιακό στο ξεκίνημα της αναμέτρησης και τελικά τελείωσε με 21 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ, όντας ένας εκ των πρωταγωνιστών στο σημαντικό διπλό στην πρεμιέρα.

Μετά το τέλος του ματς μίλησε στη NOVA και αναφέρθηκε στον γιο του, δείχνοντας πόσο του λείπει. «Είναι η ζωή μου», είπε μεταξύ άλλων.

Αναλυτικά όσα ανέφερε

«Είναι πάντα καλό να αρχίζεις με νίκη και αυτό κάναμε σήμερα. Αν και η Μπασκόνια είναι πολύ δύσκολο να τη νικήσεις εδώ. Είναι μια αρχή για τον καθένα ξεχωριστά, αλλά και ομαδικά για να βελτιωνόμαστε κάθε μέρα και είμαστε έτοιμη για Μαδρίτη.

«Ειλικρινά... Πιστεύω ότι το σημερινό παιχνίδι ήταν για μένα απλά ΟΚ. Μπορώ να βελτιωθώ σε συγκεκριμένους τομείς και αυτό θα κάνω ώστε να δω πού μπορώ να γίνω καλύτερος. Για μένα ήταν μια καλή εμφάνιση. Μπορώ να τα πάω πολύ καλύτερα», είπε στη συνέχεια.

Για τον γιο του τόνισε: «Έχω να σκοράρω 20+ πόντους σε παιχνίδι Euroleague πάνω από 1,5 χρόνο περίπου. Νιώθω σαν ήμουν σε άδεια για δύο χρόνια. Είμαι εδώ, είμαι γεμάτος κίνητρα, έχω την ευκαιρία μου φέτος να συνεχίσω να γίνομαι καλύτερος, να παραμείνω υγιής. Και είναι και ο γιος μου... Είναι η ζωή μου και μου λείπει. Δεν μπορώ να περιμένω να γυρίσει στην Ελλάδα και να δει τον μπαμπά του να παίζει και να απολαύσουμε μερικές στιγμές μαζί. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Ο Θεός και η οικογένειά μου. Πραγματικά, ανυπομονώ να τον δω.

Το γεγονός ότι έγινα πατέρας με βοήθησε πνευματικά. Κατάλαβα ότι υπάρχουν πιο σημαντικά πράγματα από το μπάσκετ για να προσέχω. Βλέπεις ένα παιδί, βλέπεις την πρόοδό του, κάθε μέρα, να μεγαλώνει, το κάθε του βήμα. Είναι απίστευτο συναίσθημα να είσαι μέρος στη ζωή κάποιου. Εξαρτάται από μένα και θέλω να γίνω υπόδειγμα για αυτόν. Έχω να τον δω δύο μήνες περίπου...