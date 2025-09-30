Η Μπασκόνια ετοίμασε μια καινοτομία στην οθόνη της οροφής, με μια 360 μοιρών εμπειρία, την οποία και εγκαινίασε στον αγώνα απέναντι στον Ολυμπιακό.

Η Μπασκόνια έχει ένα από τα καλύτερα γήπεδα στην Ευρώπη και στο παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό εγκαινίασε μια... σημαντική βελτίωση που έκανε σε αυτό.

Οι Βάσκοι, όπως είχαν ανακοινώσει, εγκαινίασαν τη νέα οθόνη οροφής που έχουν στην «Fernando Buesa Arena», η οποία καλύπτει και τις 360 μοίρες, δίνοντας στους φιλάθλους μια νέα εμπειρία.