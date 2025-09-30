Μπασκόνια - Ολυμπιακός: Εγκαίνια για τη νέα οθόνη στην οροφή των Βάσκων

Αχιλλέας Μαυροδόντης
Βuesa
Η Μπασκόνια ετοίμασε μια καινοτομία στην οθόνη της οροφής, με μια 360 μοιρών εμπειρία, την οποία και εγκαινίασε στον αγώνα απέναντι στον Ολυμπιακό.

Η Μπασκόνια έχει ένα από τα καλύτερα γήπεδα στην Ευρώπη και στο παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό εγκαινίασε μια... σημαντική βελτίωση που έκανε σε αυτό.

Οι Βάσκοι, όπως είχαν ανακοινώσει, εγκαινίασαν τη νέα οθόνη οροφής που έχουν στην «Fernando Buesa Arena», η οποία καλύπτει και τις 360 μοίρες, δίνοντας στους φιλάθλους μια νέα εμπειρία.

Δείτε Επίσης

Η 12άδα του Ολυμπιακού κόντρα στην Μπασκόνια: Ποιοι έμειναν εκτός επιλογών
Παπανικολάου Φουρνιέ

Το βίντεο του Gazzetta με την οθόνη οροφής της Μπασκόνια:

 

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     