Μπασκόνια - Ολυμπιακός: Εγκαίνια για τη νέα οθόνη στην οροφή των Βάσκων
Η Μπασκόνια έχει ένα από τα καλύτερα γήπεδα στην Ευρώπη και στο παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό εγκαινίασε μια... σημαντική βελτίωση που έκανε σε αυτό.
Οι Βάσκοι, όπως είχαν ανακοινώσει, εγκαινίασαν τη νέα οθόνη οροφής που έχουν στην «Fernando Buesa Arena», η οποία καλύπτει και τις 360 μοίρες, δίνοντας στους φιλάθλους μια νέα εμπειρία.
Το βίντεο του Gazzetta με την οθόνη οροφής της Μπασκόνια:
Το Gazzetta στο Μπασκόνια-Ολυμπιακός— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 30, 2025
Αποστολή στην Ισπανία: @achilleas_mavro #olympiacos #olympiacosbc pic.twitter.com/YL68IrybLs
