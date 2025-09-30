Χαμός στο Telecom Center Athens: Το βίντεο του Gazzetta με την «πρώτη» του Σορτς με τη φανέλα του Παναθηναϊκού!
Ο Παναθηναϊκός κάνει πρεμιέρα στη φετινή EuroLeague απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου (30/9, 21:15), με στόχο να ξεκινήσει δυναμικά τη σεζόν 2025/26 μπροστά στον κόσμο του.
Ο Τι Τζέι Σορτς ήταν ο πρώτος παίκτης του «τριφυλλιού» που εμφανίστηκε για ζέσταμα, πατώντας στο glass floor του Telecom Center Athens σχεδόν μιάμιση ώρα πριν από το τζάμπολ, και αποθεώθηκε από τους φιλάθλους που βρίσκονταν στις εξέδρες.
Εξάλλου, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έστειλε το δικό του μήνυμα με αφορμή την έναρξη της νέας σεζόν, τονίζοντας ότι όλοι στον Παναθηναϊκό είναι «προσγειωμένοι, ετοιμοπόλεμοι, προσηλωμένοι και, πάνω από όλα, ενωμένοι».
☘️ Ο Τι Τζέι Σορτς ο πρώτος που εμφανίστηκε για ζέσταμα μιάμιση ώρα πριν από το ματς και αποθεώθηκε από όσους ήταν στο γήπεδο!!!#paobc pic.twitter.com/1febHJJtET— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 30, 2025
