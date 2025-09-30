Το βίντεο του Ολυμπιακού για το ταξίδι του στην Ισπανία, που δημοσίευσε η ΚΑΕ στα social media, είχε μέσα τον Νιλικίνα, τον Γουόρντ και τον… στυλάτο Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στην Ισπανία, όπου θα αρχίσουν οι υποχρεώσεις του στη φετινή EuroLeague. Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ μοιράστηκε στιγμές από την πτήση της ομάδας με τους φίλους της στα social media.

Όλοι χαμογελαστοί και έτοιμοι για την έναρξη του ευρωπαϊκού μαραθωνίου, που στο φινάλε οδηγεί στο Final Four της Αθήνας, εκεί όπου ελπίζει να βρεθεί η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Στο βίντεο ξεχώρισαν τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Ολυμπιακού, με τον Νιλικίνα να κλέβει την παράσταση. Τα γυαλιά του νεοφερμένου Γουόρντ και το μπλουζάκι του Τάιλερ Ντόρσεϊ προστέθηκαν στα highlights του ταξιδιού.