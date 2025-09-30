Ολυμπιακός: Το βίντεο της πτήσης προς την Ισπανία
Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στην Ισπανία, όπου θα αρχίσουν οι υποχρεώσεις του στη φετινή EuroLeague. Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ μοιράστηκε στιγμές από την πτήση της ομάδας με τους φίλους της στα social media.
Όλοι χαμογελαστοί και έτοιμοι για την έναρξη του ευρωπαϊκού μαραθωνίου, που στο φινάλε οδηγεί στο Final Four της Αθήνας, εκεί όπου ελπίζει να βρεθεί η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.
Στο βίντεο ξεχώρισαν τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Ολυμπιακού, με τον Νιλικίνα να κλέβει την παράσταση. Τα γυαλιά του νεοφερμένου Γουόρντ και το μπλουζάκι του Τάιλερ Ντόρσεϊ προστέθηκαν στα highlights του ταξιδιού.
✈️🎥 From Athens International Airport to the court of Buesa Arena.
Olympiacos is ready for the @EuroLeague tip-off! 🏀🔴⚪️#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/KnGepRdOoo— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 30, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.