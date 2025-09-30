Η ημερομηνία για τον εκτός έδρας αγώνα του Ολυμπιακού με την Παρί, άλλαξε και αντί για 26 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί στις 10 του ίδιου μήνα.

Όπως έκανε γνωστό μέσα από επίσημη ανακοίνωσή του ο Ολυμπιακός, υπάρχει μία αλλαγή ως προς το πρόγραμμα που αφορά τα παιχνίδια του στην Euroleague και συγκεκριμένα την εκτός έδρας αναμέτρηση με αντίπαλο την Παρί.

Οι «ερυθρόλευκοι» ενημέρωσαν ότι ενώ το παιχνίδι ήταν προγραμματισμένο για της 26 Μαρτίου, το ματς θα πραγματοποιηθεί νωρίτερα μέσα στον ίδιο μήνα. Για την ακρίβεια στις 10 Μαρτίου.

Η ενημέρωση για το Παρί - Ολυμπιακός

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους φιλάθλους μας πως η εκτός έδρας αναμέτρηση της 26ης Μαρτίου με την Παρί, έπειτα από ενημέρωση της Euroleague για μη διαθεσιμότητα γηπέδου από τη γαλλική ομάδα για εκείνη την ημερομηνία, μετατέθηκε στις αρχές του ίδιου μήνα και συγκεκριμένα στις 10 Μαρτίου.

Συνεπώς το ματς Παρι-Ολυμπιακός θα διεξαχθεί στις 10 Μαρτίου στις 20:45 τοπική ώρα.