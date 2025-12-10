Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (10/12) στο Gazzetta
Sportday: «Σημάδι πρόκρισης», η χθεσινή νίκη του Ολυμπιακού.
Livesport: «0-1 αντί για 0-5» επικράτησαν οι Πειραιώτες της Καϊράτ. «Παει για 5 μεταγραφές» τον Ιανουάριο ο Παναθηναϊκός
Φως των σπορ: «Ο Θρύλος είναι εδώ», ολοζώντανος για την μάχη της 24αδας στο Champions League
Κόκκινος Πρωταθλητής: «Λύκοι της στέπας» οι παίκτες των ερυθρόλευκων χθες, με την ζωντάνια και το πάθος που έδειξαν.
Ώρα των σπορ: «Τι παίζει με φορ!» στην ΑΕΚ ενόψει του χειμερινού μεταγραφικού παζαριού.
