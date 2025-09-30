Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας (30/9), με την πρεμιέρα Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στη Euroleague και τις αναμετρήσεις του Champions League.

Πλούσια δράση σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ επιφυλάσσει το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Τρίτης (30/9), με τις δύο ελληνικές ομάδες να δίνουν το πρώτο τους παιχνίδι στη Euroleague φέτος και το Champions League να επιστρέφει για τη 2η αγωνιστική της League Phase.

Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπάγερν Μονάχου στο κλειστό του ΟΑΚΑ στις 21:15, με μετάδοση από το Nova Sports 4. Λίγο αργότερα, στις 21:30, ο Ολυμπιακός ξεκινάει με τη σειρά του στη Euroleague ως φιλοξενούμενος της Μπασκόνια (Nova Sports Prime).

Στο Champions League, οι δύο επικείμενοι αντίπαλοι του Ολυμπιακού στη League Phase, Καϊράτ και Ρεάλ Μαδρίτης, διασταυρώνουν τα ξίφη τους στις 19:45 (Cosmote Sport 2). Την ίδια ώρα, η Αταλάντα υποδέχεται στο Μπέργκαμο την Μπριζ του Χρήστου Τζόλη (Cosmote Sport 3). Στις 22:00, η Τσέλσι φιλοξενεί την Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη (Cosmote Sport 2) και η Πάφος κοντράρεται εντός έδρας με την Μπάγερν Μονάχου (Cosmote Sport 6).

