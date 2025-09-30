Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Πρεμιέρα για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στη Euroleague, οι Galacticos και το Champions League
Πλούσια δράση σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ επιφυλάσσει το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Τρίτης (30/9), με τις δύο ελληνικές ομάδες να δίνουν το πρώτο τους παιχνίδι στη Euroleague φέτος και το Champions League να επιστρέφει για τη 2η αγωνιστική της League Phase.
Στις 14:00 σήμερα, όπως και κάθε μέρα, το ραντεβού σας με τους Galacticos του Gazzetta, που αναλύουν τα πάντα γύρω από το ελληνικό ποδόσφαιρο κι όχι μόνο. Έλενα Παπαδόπούλου, Κώστας Νικολακόπουλος, Νίκος Αθανασίου και Γιώργος Τσακίρης απευθείας από το κανάλι του Gazzetta στο Youtube, με συνδέσεις σε Θεσσαλονίκη με τον Σταύρο Σουντουλίδη και τον Βασίλη Βλαχόπουλο.
Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπάγερν Μονάχου στο κλειστό του ΟΑΚΑ στις 21:15, με μετάδοση από το Nova Sports 4. Λίγο αργότερα, στις 21:30, ο Ολυμπιακός ξεκινάει με τη σειρά του στη Euroleague ως φιλοξενούμενος της Μπασκόνια (Nova Sports Prime).
Στο Champions League, οι δύο επικείμενοι αντίπαλοι του Ολυμπιακού στη League Phase, Καϊράτ και Ρεάλ Μαδρίτης, διασταυρώνουν τα ξίφη τους στις 19:45 (Cosmote Sport 2). Την ίδια ώρα, η Αταλάντα υποδέχεται στο Μπέργκαμο την Μπριζ του Χρήστου Τζόλη (Cosmote Sport 3). Στις 22:00, η Τσέλσι φιλοξενεί την Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη (Cosmote Sport 2) και η Πάφος κοντράρεται εντός έδρας με την Μπάγερν Μονάχου (Cosmote Sport 6).
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Galacticos (14:00, Gazzetta Youtube)
- Καϊράτ - Ρεάλ Μαδρίτης (19:45, Cosmote Sport 2)
- Αταλάντα - Μπριζ (19:45, Cosmote Sport 3)
- Παναθηναϊκός - Μπάγερν Μονάχου (21:45, Nova Sports 4)
- Μπασκόνια - Ολυμπιακός (21:30, Nova Sports Prime)
- Τσέλσι - Μπενφίκα (22:00, Cosmote Sport 2)
- Γαλατάσαραϊ - Λίβερπουλ (22:00, Cosmote Sport 3)
- Ατλέτικο Μαδρίτης - Άιντραχτ Φρανκφούρτης (22:00, Cosmote Sport 5)
- Πάφος - Μπάγερν Μονάχου (22:00, Cosmote Sport 6)
