Ολυμπιακός, Νιλικίνα: Έκανε την πρώτη του προπόνηση στο ΣΕΦ
Ο Φρανκ Νιλικίνα μπορεί να έχει περίπου 24 ώρες στην Ελλάδα, αλλά παρόλα αυτά, έκανε την πρώτη του προπόνηση με τον Ολυμπιακό.
Ο Γάλλος, ο οποίος το Σάββατο προσγειώθηκε στην Ελλάδα, βρέθηκε την Κυριακή στο ΣΕΦ, προκειμένου να προπονηθεί ατομικά, καθώς η ομάδα του Ολυμπιακού είχε ρεπό.
Ο Φρανκ Νιλικίνα έκανε ατομική στο παρκέ, ενώ από το πρόγραμμα δεν έλειψαν και τα βάρη, με την ΚΑΕ Ολυμπιακός να ανεβάζει τις πρώτες στιγμές του παίκτη στο ΣΕΦ.
Η ενημέρωση του Ολυμπιακού για Νιλικίνα:
«Λίγες ώρες μετά την άφιξή του στην Ελλάδα και παρότι η ομάδα είχε ρεπό, ο Φρανκ Νιλικίνα βρέθηκε στο ΣΕΦ και έκανε την πρώτη του προπονηση»
📸 Λίγες ώρες μετά την άφιξή του στην Ελλάδα και παρότι η ομάδα είχε ρεπό, ο @FrankLikina βρέθηκε στο ΣΕΦ και έκανε την πρώτη του προπονηση!#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/14luJOnk9j— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 28, 2025
