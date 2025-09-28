Ο Φρανκ Νιλικίνα έκανε την πρώτη του προπόνηση στο ΣΕΦ, φορώντας τα χρώματα του Ολυμπιακού.

Ο Φρανκ Νιλικίνα μπορεί να έχει περίπου 24 ώρες στην Ελλάδα, αλλά παρόλα αυτά, έκανε την πρώτη του προπόνηση με τον Ολυμπιακό.

Ο Γάλλος, ο οποίος το Σάββατο προσγειώθηκε στην Ελλάδα, βρέθηκε την Κυριακή στο ΣΕΦ, προκειμένου να προπονηθεί ατομικά, καθώς η ομάδα του Ολυμπιακού είχε ρεπό.

Ο Φρανκ Νιλικίνα έκανε ατομική στο παρκέ, ενώ από το πρόγραμμα δεν έλειψαν και τα βάρη, με την ΚΑΕ Ολυμπιακός να ανεβάζει τις πρώτες στιγμές του παίκτη στο ΣΕΦ.

Η ενημέρωση του Ολυμπιακού για Νιλικίνα:

«Λίγες ώρες μετά την άφιξή του στην Ελλάδα και παρότι η ομάδα είχε ρεπό, ο Φρανκ Νιλικίνα βρέθηκε στο ΣΕΦ και έκανε την πρώτη του προπονηση»