Μάικ Τζέιμς: Το «Ευχαριστώ αδερφέ μου» στον Γιαννακόπουλο
Ο Μάικ Τζέιμς ξεκίνησε μια νέα επιχειρηματική προσπάθεια, λανσάροντας το δικό του χαβιάρι, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να του στέλνει τις ευχές του.
«Είμαι σίγουρος ότι θα είναι τόσο καλό όσο και οι μπασκετικές σου ικανότητες. Ό,τι καλύτερο, φίλε μου», έγραψε ο διοικητικός ηγέτης της «πράσινης» ΚΑΕ, με τον Αμερικανό γκαρντ της Μονακό να απαντά: «Ευχαριστώ αδερφέ μου».
Το νέο προϊόν του Μάικ Τζέιμς κυκλοφορεί ως The Natural Caviar, φέρνοντας στο φόντο τον αριθμό 55, όπως στη φανέλα του Αμερικανού γκαρντ.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ιστοσελίδα: «Συνδυάζουμε την κληρονομιά του Μονακό με το ατίθασο πνεύμα, δημιουργώντας ένα superfood που είναι αυθεντικό, εκλεπτυσμένο και αληθινό. Προωθώντας τη βιωσιμότητα, την κορυφαία απόδοση και την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, δίνουμε τη δυνατότητα σε όλους να ξεπεράσουν τα όριά τους».
