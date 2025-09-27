Ολυμπιακός: Το μήνυμα στήριξης στον Κάνααν

Γιάννης Σταυρουλάκης
Το μήνυμα στήριξης του Ολυμπιακού στον Κάνααν
Ο Αϊζάια Κάνααν τραυματίστηκε στο γόνατο και οι εξετάσεις έδειξαν σοβαρό πρόβλημα στον πρόσθιο χιαστό, με τον Ολυμπιακό να στέλνει μήνυμα στήριξης στον Αμερικανό γκαρντ.

Ο Αϊζάια Κάνααν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του Ερυθρού Αστέρα με την Ντουμπάι BC για το Super Cup της VTB League που διεξήχθη στο Βελιγράδι, με τις εξετάσεις να δείχνουν σοβαρό πρόβλημα.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Ερυθρού Αστέρα, ο Αμερικανός γκαρντ υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο και πλέον απομένει να καθοριστεί το ακριβές χρονικό διάστημα της απουσίας του από την αγωνιστική δράση.

Από την πλευρά του, ο Ολυμπιακός έστειλε μήνυμα στήριξης στον πρώην παίκτη του: «Περαστικά, Αϊζάια! Σου ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση και δυνατή επιστροφή στο παρκέ».

