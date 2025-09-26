Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ παρουσιάστηκε με ένα ανανεωμένο look στη media day του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR βρίσκεται πλέον στην Αθήνα μετά το μεγάλο του ταξίδι στην Αυστραλία για το φετινό τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» και ετοιμάζεται για την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου σε λίγες ημέρες.

Το «τριφύλλι» πραγματοποίησε τη media day του, ωστόσο τα βλέμματα τράβηξε το νέο look με το οποίο εμφανίστηκε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Ο Ισπανός φόργουορντ των «πρασίνων» πλασάρει ένα νέο look με κοτσιδάκια.

Βέβαια αυτά τα κοτσιδάκια σε συνδυασμό με την κορδέλα για τον ιδρώτα, θυμίζουν αρκετά έναν μεγάλο άσο του NBA, τον Άλεν Άιβερσον, του οποίου αυτό το κούρεμα ήταν... σήμα κατατεθέν.